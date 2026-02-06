Апарат у версії Cab, що включає бак для води та великий паливний бак, чудово підходить для стаціонарної експлуатації або установки на автомобілі, зокрема на бортовій платформі або в кузові пікапа. Обшивка надійно захищає технічні компоненти апарату та панель керування від зовнішніх впливів. Базовий апарат з обшивкою та баком для води поставляється без дишла причепа.