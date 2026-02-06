Трейлер HDS HDS 13/35 De Tr1
Трейлер HDS 13/35 може експлуатуватися автономно та створює тиск 350 бар. Це ідеальне рішення для очищення гарячою водою під високим тиском у комунальному секторі, на будівельних майданчиках та в промисловості.
Родзинкою трейлера HDS 13/35 є його мобільність. Апарат високого тиску з підігрівом створює тиск 350 бар, працює повністю незалежно від будь-якого джерела живлення і тому є абсолютно гнучким у плані його експлуатації - наприклад, на будівельних майданчиках, в промисловості і в муніципальному секторі. Аппарат конфігурується і є універсальним завдяки своїй надійності, ефективності, простоті обслуговування і зручності експлуатації.
Особливості та переваги
Максимальна ефективністьВисокоефективні, перевірені технології підігріву. Використання тепла від роботи двигуна. Екологічна експлуатація та низькі експлуатаційні витрати завдяки режиму роботи eco!efficiency від Керхер.
Простота управлінняАпарат простий в експлуатації завдяки центральному перемикачеві. Два додаткові барабани для шлангів у робочій зоні дозволяють швидко готувати апарат до роботи та до транспортування після її завершення. Безпечне та просторе зберігання захисного обладнання, аксесуарів та миючих засобів.
Автономна експлуатаціяВеликий 500-літровий резервуар для очищення водою до 30 хвилин при повній потужності струменя. 100-літровий дизельний бак: ідеально підходить для тривалих періодів експлуатації. Потужні дизельні двигуни «Yanmar» дозволяють використовувати машину незалежно від джерела живлення.
Універсальні можливості
- Завдяки своїй конфігурованості, кожний трейлер може бути виконаний на замовлення відповідно до запитів клієнтів.
- Версії Skid та Cab дозволяють різні види застосування: мобільне або стаціонарне.
Простота в обслуговуванні
- Великий кожух дозволяє обслуговуючому персоналу легше отримати доступ до внутрішніх компонентів.
- Покращене сервісне програмне забезпечення для швидкої діагностики несправностей під час обслуговування.
- Перевірені компоненти високої якості від Kärcher забезпечують тривалий термін служби.
Надійність
- Включає систему пом'якшення води для захисту нагрівального елементу від накипу.
- Численні функції безпеки захищають трейлер високого тиску від пошкоджень у випадку помилки.
- Інтегрований режим захисту від замерзання всіх компонентів при низьких зовнішніх температурах.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Дизель
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Потужність двигуна (кВт/л.с.)
|19 / 26
|Продуктивність (л/год)
|650 - 1300
|Тиск (бар/МПа)
|100 - 350 / 10 - 35
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|9,3
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|3646 x 1747 x 1735
Комплектація
- Пістолет: Промисловість
- Шланг високого тиску: 30 м
- Розпилювальна трубка: 700 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Регулювання тиску через регулювання швидкості
Області застосування
- Комунальний сектор (прибирання громадських зовнішніх територій, транспортних маршрутів, видалення графіті та жувальних гумок)
- Будівництво (очищення будівельних машин, будівельних підмостків, обшивки, устаткування)
- Промислове очищення (видалення фарб і покриттів, очищення машин, деталей та обладнання)