Аппарат в версии Cab, включающий бак для воды и большой топливный бак, прекрасно подходит для стационарной эксплуатации или установки на автомобиле, в частности на бортовой платформе или в кузове пикапа. Обшивка надежно защищает технические компоненты аппарата и панель управления от внешних воздействий. Базовый аппарат с обшивкой и баком для воды поставляется без дышла прицепа.