Трейлер HDS HDS 9/50 De Tr1
Автономний апарат високого тиску з підігрівом води забезпечує тиск 500 бар! HDS 9/50 з потужним дизельним двигуном та шасі-трейлером є ідеальним вибором для будівельних майданчиків, промисловості або комунального сектору.
HDS 9/50 створює тиск 500 бар, забезпечує високу мобільність та належить до класу апаратів високого тиску з підігрівом на шасі трейлера. Завдяки потужному дизельному двигуну апарат працює повністю незалежно від джерел енергії в будь-якому місці.
Особенности и преимущества
АвтономностьРекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя. Режим eco!efficiency уменьшает эксплуатационные расходы и способствует охране окружающей среды. Большой бак для воды (500 л) для 30-минутной работы при максимальной производительности.
Универсальные возможности2 барабана для шлангов (опции) обеспечивают быструю подготовку к работе и транспортировке после ее завершения. Швидке здійснення підготовчо-завершальних операцій завдяки двом барабанам для шлангів (опції). Великі відсіки для зберігання захисного оснащення, приладдя та чистячих засобів.
Простота управления100-литровый бак для дизельного топлива гарантирует продолжительную непрерывную работу. Зі 100-літровим баком для дизельного палива – для тривалої роботи. Потужні дизельні двигуни Yanmar забезпечують роботу без підключення до електромережі.
Универсальные возможности
- Варианты Skid и Cab обеспечивают гибкие возможности мобильной или стационарной эксплуатации.
- Поставка у варіантах Skid або Cab для мобільного (на причепі) або стаціонарного застосування.
Надежность
- Продуманное сервисное программное обеспечение для быстрой диагностики неисправностей.
- Испытанные высококачественные компоненты Kärcher гарантируют долгий срок службы.
- Встроенная система умягчения воды для защиты нагревательного змеевика от обызвествления.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Многочисленные предохранительные устройства защищают трейлер HDS от повреждения в случае возникновения неполадок.
- Предусмотрен режим защиты от замерзания, оберегающий все компоненты от повреждений, вызываемых низкими температурами окружающей среды.
- Применение в коммунальном хозяйстве (уборка общественных территорий, очистка дорог и тротуаров, удаление граффити и жевательной резинки)
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Мощность двигателя (кВт/л.с.)
|19 / 26
|Производительность (л/ч)
|500 - 900
|Давление (бар/МПа)
|150 - 500 / 15 - 50
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|7,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|3646 x 1747 x 1735
Комплектация
- Пистолет: Промышленность
- Шланг высокого давления: 30 м
- Распылительная трубка: 700 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Регулировка давления за счет изменения частоты вращения
Области применения
- Применение в строительстве (очистка строительной техники, лесов, опалубки, снаряжения)
- Чистка в промышленности (удаление лакокрасочных и других защитных покрытий, очистка станков, деталей и оснастки)
- Автоматическое снижение частоты вращения
Configurable components
Барабан для шланга низкого давления рассчитан на шланги длиной до 30 м. Поставляется с 30-метровым шлангом низкого давления. Преимуществами применения барабана являются удобное управление при помощи кривошипной рукоятки, гибкие возможности заправки трейлера и возможность легкой защиты шланга от замерзания.
Для значительного расширения радиуса действия при выполнении уборочных работ с использованием трейлеров HDS предлагается монтажный комплект барабана для шланга высокого давления, рассчитанный на использование шлангов длиной до 50 м. Барабан позволяет выполнять работы на значительном удалении от аппарата и, кроме того, обеспечивает шлангу защиту во время транспортировки и хранения.
Базовый аппарат в версии Skid оснащен рамным каркасом без защитной обшивки и бака для воды. Аппарат очень компактен и включает небольшой бак для воды (20 л).
Аппарат в версии Cab, включающий бак для воды и большой топливный бак, прекрасно подходит для стационарной эксплуатации или установки на автомобиле, в частности на бортовой платформе или в кузове пикапа. Обшивка надежно защищает технические компоненты аппарата и панель управления от внешних воздействий. Базовый аппарат с обшивкой и баком для воды поставляется без дышла прицепа.
Компактная конструкция аппарата в трейлерном исполнении обеспечивает высокую мобильность, а также полную автономность благодаря перевозимому вместе с ним запасу воды и топлива. Базовый аппарат оснащен обшивкой, баком для воды, двухколесным шасси и дышлом прицепа.
Амортизаторы для трейлерной версии трейлеров HDS повышают устойчивость при движении, благодаря чему допускается транспортировка трейлера на более высоких скоростях.
Решение для повышения безопасности труда: клапан сброса давления, который при отпускании рычага пистолета устраняет давление между насосом и клапаном. Благодаря этому исключается интенсивная отдача, а плавное нарастание давления при нажатии на рычаг пистолета способствует более комфортной работе. Одновременно оберегаются компоненты системы высокого давления аппарата.