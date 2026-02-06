Трейлер HDS HDS 9/50 De Tr1
Автономний апарат високого тиску з підігрівом води забезпечує тиск 500 бар! HDS 9/50 з потужним дизельним двигуном на шасі трейлера є ідеальним вибором для будівельних майданчиків, промисловості або муніципального сектора.
HDS 9/50 створює тиск 500 бар, забезпечує високу мобільність і відноситься до класу апаратів високого тиску з підігрівом на шасі трейлера. Завдяки потужному дизельному двигуну, апарат працює повністю незалежно від джерел енергії в будь-якому місці.
Особливості та переваги
Максимальна ефективністьВисокоефективні, перевірені технології підігріву. Використання тепла від роботи двигуна. Екологічна експлуатація та низькі експлуатаційні витрати завдяки режиму роботи eco!efficiency від Керхер.
Простота управлінняАпарат простий в експлуатації завдяки центральному перемикачеві. Швидка підготовка до роботи та до транспортування після її завершення, завдяки двом опціональним барабанам для шлангів в зоні управління. Безпечне зберігання захисного обладнання, аксесуарів та миючих засобів.
Автономна експлуатаціяВеликий 500-літровий резервуар для очищення водою до 30 хвилин при повній потужності струменя. З 100-літровим баком для дизельного пального апарат ідеально підходить для тривалого використання. Потужні дизельні двигуни «Yanmar» дозволяють використовувати апарат незалежно від джерела живлення.
Універсальні можливості
- Завдяки своїй конфігурованості, кожний трейлер може бути виконаний на замовлення відповідно до запитів клієнтів.
- Доступний у двох варіантах: рами або кабіни, для мобільного застосування у вигляді трейлера або стаціонарного рішення.
Простота в обслуговуванні
- Великий кожух дозволяє обслуговуючому персоналу легше отримати доступ до внутрішніх компонентів.
- Покращене сервісне програмне забезпечення для швидкої діагностики несправностей під час обслуговування.
- Перевірені компоненти високої якості від Kärcher забезпечують тривалий термін служби.
Надійність
- Включає систему пом'якшення води для захисту нагрівального елементу від накипу.
- Численні функції безпеки захищають трейлер високого тиску від пошкоджень у випадку помилки.
- Інтегрований режим захисту від замерзання всіх компонентів при низьких зовнішніх температурах.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Дизель
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Потужність двигуна (кВт/л.с.)
|19 / 26
|Продуктивність (л/год)
|500 - 900
|Тиск (бар/МПа)
|150 - 500 / 15 - 50
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|7,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|3646 x 1747 x 1735
Комплектація
- Пістолет: Промисловість
- Шланг високого тиску: 30 м
- Розпилювальна трубка: 700 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Регулювання тиску через регулювання швидкості
Області застосування
- Комунальний сектор (прибирання громадських зовнішніх територій, транспортних маршрутів, видалення графіті та жувальних гумок)
- Будівництво (очищення будівельних машин, будівельних підмостків, обшивки, устаткування)
- Промислове очищення (видалення фарб і покриттів, очищення машин, деталей та обладнання)
Configurable components
Барабан для шланга низького тиску розрахований на шланги завдовжки до 30 м. Поставляється із 30-метровим шлангом низького тиску. Перевагами застосування барабана є зручне керування за допомогою кривошипної рукоятки, гнучкі можливості заправки трейлера та можливість легкого захисту шланга від замерзання.
Для значного розширення радіусу дії при виконанні збиральних робіт з використанням трейлерів HDS пропонується монтажний комплект барабана для шланга високого тиску, розрахований на використання шлангів довжиною до 50 м. транспортування та зберігання.
Базовий апарат у версії Skid оснащений рамним каркасом без захисної обшивки та бака для води. Апарат дуже компактний та включає невеликий бак для води (20 л).
Апарат у версії Cab, що включає бак для води та великий паливний бак, чудово підходить для стаціонарної експлуатації або установки на автомобілі, зокрема на бортовій платформі або в кузові пікапа. Обшивка надійно захищає технічні компоненти апарату та панель керування від зовнішніх впливів. Базовий апарат з обшивкою та баком для води поставляється без дишла причепа.
Компактна конструкція апарата в трейлерному виконанні забезпечує високу мобільність, а також повну автономність завдяки запасу води і палива, що перевозиться разом з ним. Базовий апарат оснащений обшивкою, баком для води, двоколісним шасі та дишлом причепа.
Амортизатори для трейлерної версії трейлерів HDS підвищують стійкість під час руху, завдяки чому допускається транспортування трейлера на більш високих швидкостях.
Рішення для підвищення безпеки праці: клапан скидання тиску, який у разі відпускання важеля пістолета усуває тиск між насосом та клапаном. Завдяки цьому виключається інтенсивна віддача, а плавне наростання тиску при натисканні на важіль пістолета сприяє більш комфортній роботі. Одночасно оберігаються компоненти високого тиску апарату.