Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Удобный в работе и мощный аппарат высокого давления с подогревом воды с экономичным режимом eco!efficiency оснащен 4-полюсным электродвигателем водяного охлаждения и 2 баками для чистящих средств.
Модель HDS 10/21-4 M относится к числу наиболее мощных аппаратов высокого давления с подогревом воды среднего класса и отличается при этом продуманными эргономичными решениями. Его низкооборотный 4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения, надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями и наличие экономичного режима eco!efficiency обеспечивают высочайшую производительность и бесперебойную экономичную эксплуатацию. Для работы без переутомления и с экономией времени аппарат оснащается эргономичным пистолетом EASY!Force Advanced с регулятором Servo Control и струйной трубкой длиной 1050 мм с запатентованным соплом, а также быстродействующими разъемами EASY!Lock. Впечатляют и многие другие решения, обеспечивающие удобство работы и высокую производительность, например оптимизированная горелка, 2 бака для чистящих средств, удобство перевозки, обширный объем предохранительных устройств, простота управления лишь одним переключателем и продуманные держатели для принадлежностей.
Особенности и преимущества
Высокая эффективность.В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!LockПистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание. Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой. Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
АвтономностьВысокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии». 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом. Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Безопасность эксплуатации.
- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
- Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания.
- Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
Система дозирования чистящего средства
- Простое переключение между баками для моющих средств.
- Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
- Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
- Один переключатель для всех функций
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 210 / 3 - 21
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|8
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|7,3
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|5,8
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|160,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|170,054
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Longlife
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 400 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Бак 20 + 10 л
- Система ANTI!Twist
- Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, умягчителя и топлива
- Панель управления со световыми индикаторами
- Автоматическая система сброса давления
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Два бака для моющих средств
- Защита от сухого хода
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 10/21-4 M
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.