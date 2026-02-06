Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M
Зручний у роботі та потужний апарат високого тиску з підігрівом води, з економічним режимом eco!efficiency, оснащений 4-полюсним електродвигуном водяного охолодження та 2 баками для засобів для чищення.
Модель HDS 10/21-4 M відноситься до найбільш потужних апаратів високого тиску з підігрівом води середнього класу, і відрізняється при цьому продуманими ергономічними рішеннями. Його низькооборотний 4-полюсний електродвигун водяного охолодження, надійний аксіально-поршневий насос із 3 керамічними поршнями та наявність економічного режиму eco!efficiency забезпечують найвищу продуктивність та безперебійну економічну експлуатацію. Для роботи без перевтоми та з економією часу апарат оснащується ергономічним пістолетом EASY!Force Advanced з регулятором Servo Control та струминною трубкою довжиною 1050 мм із запатентованим соплом, а також швидкодіючими роз'ємами EASY!Lock. Вражають і багато інших рішень, що забезпечують зручність роботи і високу продуктивність, наприклад оптимізований пальник, 2 баки для засобів для чищення, зручність перевезення, великий обсяг запобіжних пристроїв, простота управління лише одним перемикачем і продумані тримачі для приладдя.
Особливості та переваги
Висока ефективністьУ режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи. Циклічная робота нагрівача знижує споживання енергії на 20%.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання. Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою. Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Максимальна ефективністьВисокоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині». 4-полюсний електродвигун з трипоршневим осьовим насосом. Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації.
Безпека експлуатації.
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
- Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
- Практичне зберігання аксесуарів на корпусі апарату. Має два гачка для всмоктуючого шлангу та кабелю живлення.
- Великий відсік для зберігання миючого засобу, рукавичок або інструментів.
Система дозування миючого засобу
- Зручне перемикання між баком 1 і баком 2 для миючих засобів.
- Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
Концепція мобільності.
- Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
- Спеціальна опора для підйому передньої частини апарату при подоланні таких перешкод, як бордюри та сходи.
- Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
- Один перемикач для вісх функцій апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 1000
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 210 / 3 - 21
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|хв. 80 - макс. 155
|Споживана потужність (кВт)
|8
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|7,3
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|5,8
|Кабель живлення (м)
|5
|Паливний бак (л)
|25
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|160,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|170,054
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Тип шлангу високого тиску: Longlife
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 400 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Функція подачі миючого засобу: Бак 20 + 10 л
- Система ANTI!Twist
- Баки для миючого засобу, пом'якшувача і палива
- Панель управління зі світловими індикаторами
- Автоматична система скидання тиску
- Вилка з перемиканням полярності (3~)
- Два бака для миючих засобів
- Захист від сухого ходу
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 10/21-4 M
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.