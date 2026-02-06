Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M

Зручний у роботі та потужний апарат високого тиску з підігрівом води, з економічним режимом eco!efficiency, оснащений 4-полюсним електродвигуном водяного охолодження та 2 баками для засобів для чищення.

Модель HDS 10/21-4 M відноситься до найбільш потужних апаратів високого тиску з підігрівом води середнього класу, і відрізняється при цьому продуманими ергономічними рішеннями. Його низькооборотний 4-полюсний електродвигун водяного охолодження, надійний аксіально-поршневий насос із 3 керамічними поршнями та наявність економічного режиму eco!efficiency забезпечують найвищу продуктивність та безперебійну економічну експлуатацію. Для роботи без перевтоми та з економією часу апарат оснащується ергономічним пістолетом EASY!Force Advanced з регулятором Servo Control та струминною трубкою довжиною 1050 мм із запатентованим соплом, а також швидкодіючими роз'ємами EASY!Lock. Вражають і багато інших рішень, що забезпечують зручність роботи і високу продуктивність, наприклад оптимізований пальник, 2 баки для засобів для чищення, зручність перевезення, великий обсяг запобіжних пристроїв, простота управління лише одним перемикачем і продумані тримачі для приладдя.

Особливості та переваги
Висока ефективність
Висока ефективність
У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи. Циклічная робота нагрівача знижує споживання енергії на 20%.
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M: Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання. Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою. Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Максимальна ефективність
Максимальна ефективність
Високоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині». 4-полюсний електродвигун з трипоршневим осьовим насосом. Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації.
Безпека експлуатації.
  • Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
  • Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
  • Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
  • Практичне зберігання аксесуарів на корпусі апарату. Має два гачка для всмоктуючого шлангу та кабелю живлення.
  • Великий відсік для зберігання миючого засобу, рукавичок або інструментів.
Система дозування миючого засобу
  • Зручне перемикання між баком 1 і баком 2 для миючих засобів.
  • Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
Концепція мобільності.
  • Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
  • Спеціальна опора для підйому передньої частини апарату при подоланні таких перешкод, як бордюри та сходи.
  • Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
  • Один перемикач для вісх функцій апарату.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 500 - 1000
Робочий тиск (бар/МПа) 30 - 210 / 3 - 21
Температура (при подачі 12°C) (°C) хв. 80 - макс. 155
Споживана потужність (кВт) 8
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 7,3
Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год) 5,8
Кабель живлення (м) 5
Паливний бак (л) 25
Вага (з аксесуарами) (кг) 160,2
Вага (з упаковкою) (кг) 170,054
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Тип шлангу високого тиску: Longlife
  • Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 400 бар
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • Функція подачі миючого засобу: Бак 20 + 10 л
  • Система ANTI!Twist
  • Баки для миючого засобу, пом'якшувача і палива
  • Панель управління зі світловими індикаторами
  • Автоматична система скидання тиску
  • Вилка з перемиканням полярності (3~)
  • Два бака для миючих засобів
  • Захист від сухого ходу
Відео

Області застосування
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення деталей і машин.
  • Очищення майстерні.
  • Очищення відкритих майданчиків.
  • Очищення станції технічного обслуговування.
  • Очищення фасадів.
  • Очищення басейнів.
  • Очищення спортивних майданчиків.
  • Очищення під час виробничого процесу.
  • Очищення виробничих приміщень.
