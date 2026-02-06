Модель HDS 10/21-4 M відноситься до найбільш потужних апаратів високого тиску з підігрівом води середнього класу, і відрізняється при цьому продуманими ергономічними рішеннями. Його низькооборотний 4-полюсний електродвигун водяного охолодження, надійний аксіально-поршневий насос із 3 керамічними поршнями та наявність економічного режиму eco!efficiency забезпечують найвищу продуктивність та безперебійну економічну експлуатацію. Для роботи без перевтоми та з економією часу апарат оснащується ергономічним пістолетом EASY!Force Advanced з регулятором Servo Control та струминною трубкою довжиною 1050 мм із запатентованим соплом, а також швидкодіючими роз'ємами EASY!Lock. Вражають і багато інших рішень, що забезпечують зручність роботи і високу продуктивність, наприклад оптимізований пальник, 2 баки для засобів для чищення, зручність перевезення, великий обсяг запобіжних пристроїв, простота управління лише одним перемикачем і продумані тримачі для приладдя.