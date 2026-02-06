Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 М Classic

Надежный, простой в управлении аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный высококачественным насосом с коленчатым валом и прочной рамой из стальных труб, отличается прекрасным соотношением цена-производительность.

Благодаря испытанным, высокоэффективным и надежным компонентам предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 9/20-4 M Classic очень прост в применении и обслуживании и обеспечивает превосходные результаты уборки. Его надежный насос с коленчатым валом, защищенный фильтром от частиц грязи, которые могут содержаться в подаваемой на вход воде, и 4-полюсный низкооборотный электродвигатель гарантируют высокую производительность и долгий срок службы. Открытая конструкция аппарата упрощает доступ ко всем основным узлам, защита которых обеспечивается прочной рамой из стальных труб, благодаря которой модель HDS 9/20-4 M Classic подходит даже для эксплуатации в сложных условиях, например на стройплощадках или сельскохозяйственных предприятиях. При этом крюк для перемещения краном и большие колеса с устойчивыми к проколам шинами облегчают транспортировку к различным объектам и местам выполнения работ. В стандартную комплектацию аппарата среднего класса входят испытанный пистолет Classic, 30-литровый топливный бак для продолжительной непрерывной работы и удобные держатели для принадлежностей.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 М Classic: Прочность и долговечность.
Прочность и долговечность.
Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 М Classic: Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
Насос с кривошипно-шатунным механизмом, отличающийся проверенным качеством Kärcher Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр.
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 М Classic: Эффективная технология горелки
Эффективная технология горелки
Высокий уровень эффективности при низких выбросах и длительном сроке службы. Длительное время работы, благодаря топливному баку объемом 30 л. В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
Высокая мобильность
  • Устойчивые к проколам большие колеса для безопасного маневрирования на неровных поверхностях.
  • С крановым крюком для удобной транспортировки.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 300 - 900
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 200 / 3 - 20
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 7
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5,8
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 4,7
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 30
Вес (с аксессуарами) (кг) 124
Вес (с упаковкой) (кг) 133,981
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1075 x 722 x 892

Комплектация

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Система ANTI!Twist
  • Автоматическая система сброса давления
  • Вилка с переключением полярности (3~)
Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 9/20-4 М Classic

