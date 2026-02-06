Завдяки перевіреним, високоефективним та надійним компонентам, апарат високого тиску з підігрівом води HDS 9/20-4 M Classic дуже простий у застосуванні та обслуговуванні та забезпечує чудові результати прибирання. Його надійний насос з колінчастим валом, захищений фільтром від частинок бруду, які можуть утримуватися в воді, що подається на вхід, і 4-полюсний низькооборотний електродвигун, гарантують високу продуктивність і довгий термін служби. Відкрита конструкція апарата полегшує доступ до всіх основних вузлів, захист яких забезпечується міцною рамою із сталевих труб, завдяки якій модель HDS 9/20-4 M Classic підходить навіть для експлуатації у складних умовах, наприклад, на будмайданчиках або сільськогосподарських підприємствах. При цьому гак для переміщення краном та великі колеса зі стійкими до проколів шинами полегшують транспортування до різних об'єктів та місць виконання робіт. У стандартну комплектацію апарату середнього класу входять пістолет Classic, 30-літровий паливний бак для тривалої безперервної роботи та зручні тримачі для приладдя.