Апарат високого тиску HDS 9/20-4 M Classic
Надійний, простий в управлінні апарат високого тиску з підігрівом води, оснащений високоякісним насосом з колінчастим валом та міцною рамою із сталевих труб, відрізняється чудовим співвідношенням ціна-продуктивність.
Завдяки перевіреним, високоефективним та надійним компонентам, апарат високого тиску з підігрівом води HDS 9/20-4 M Classic дуже простий у застосуванні та обслуговуванні та забезпечує чудові результати прибирання. Його надійний насос з колінчастим валом, захищений фільтром від частинок бруду, які можуть утримуватися в воді, що подається на вхід, і 4-полюсний низькооборотний електродвигун, гарантують високу продуктивність і довгий термін служби. Відкрита конструкція апарата полегшує доступ до всіх основних вузлів, захист яких забезпечується міцною рамою із сталевих труб, завдяки якій модель HDS 9/20-4 M Classic підходить навіть для експлуатації у складних умовах, наприклад, на будмайданчиках або сільськогосподарських підприємствах. При цьому гак для переміщення краном та великі колеса зі стійкими до проколів шинами полегшують транспортування до різних об'єктів та місць виконання робіт. У стандартну комплектацію апарату середнього класу входять пістолет Classic, 30-літровий паливний бак для тривалої безперервної роботи та зручні тримачі для приладдя.
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
НадійністьНасос із кривошипно-шатунним механізмом, який вирізняється перевіреною якістю Kärcher. Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр.
Ефективна технологія пальникаВисокий рівень ефективності за низьких викидів і тривалого терміну служби. Тривалий час роботи, завдяки паливному баку об'ємом 30 л. У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
Висока мобільність
- Стійкі до проколів великі колеса для безпечного маневрування на нерівних поверхнях.
- З крановим гаком для зручного транспортування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|300 - 900
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|Споживана потужність (кВт)
|7
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|5,8
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|4,7
|Кабель живлення (м)
|5
|Паливний бак (л)
|30
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|124
|Вага (з упаковкою) (кг)
|133,981
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1075 x 722 x 892
Комплектація
- Пістолет: Стандарт
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Система ANTI!Twist
- Автоматична система скидання тиску
- Вилка з перемиканням полярності (3~)
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 9/20-4 M Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.