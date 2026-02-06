Экономичное решение для модернизации существующих аппаратов высокого давления без подогрева воды: мобильный водонагреватель HG 43 совместим с любым аппаратом высокого давления на рынке, независимо от того, является ли он продукцией Kärcher или нет. Горячая вода в сочетании с чисткой под высоким давлением экономит расход чистящих средств, ускоряет чистку и улучшает результаты, в частности, при удалении масел, жиров и затвердевшей грязи. Благодаря высокой температуре можно снизить рабочее давление для бережной чистки чувствительных поверхностей при сохранении качества и производительности очистки. Продуманная технология горелки с тепловой мощностью в 43 кВт гарантирует высокую эффективность при относительно невысоких показателях выбросов продуктов горения. Наша проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя система безопасности, включающая предохранительный клапан, защиту от недостатка воды исистему демпфирования для защиты от перепадов давления, защищает нагревательный змеевик и увеличивает срок службы изделия. Все компоненты устройства разработаны для продолжительной непрерывной эксплуатации. Крепкая стальная рама позволяет работать в самых жестких условиях.систему демпфирования для защиты от перепадов давления, защищает нагревательный змеевик и увеличивает срок службы изделия. Все компоненты устройства разработаны для продолжительной непрерывной эксплуатации. Крепкая стальная рама позволяет работать в самых жестких условиях.