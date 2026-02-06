Водонагреватель HG 43

Благодаря эффективной горелке с низким уровнем выбросов тепловой мощностью 43 кВт, мобильный водонагреватель HG 43 легко превращает любую мойку высокого давления в эффективный аппарат с подогревом воды.

Экономичное решение для модернизации существующих аппаратов высокого давления без подогрева воды: мобильный водонагреватель HG 43 совместим с любым аппаратом высокого давления на рынке, независимо от того, является ли он продукцией Kärcher или нет. Горячая вода в сочетании с чисткой под высоким давлением экономит расход чистящих средств, ускоряет чистку и улучшает результаты, в частности, при удалении масел, жиров и затвердевшей грязи. Благодаря высокой температуре можно снизить рабочее давление для бережной чистки чувствительных поверхностей при сохранении качества и производительности очистки. Продуманная технология горелки с тепловой мощностью в 43 кВт гарантирует высокую эффективность при относительно невысоких показателях выбросов продуктов горения. Наша проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя система безопасности, включающая предохранительный клапан, защиту от недостатка воды исистему демпфирования для защиты от перепадов давления, защищает нагревательный змеевик и увеличивает срок службы изделия. Все компоненты устройства разработаны для продолжительной непрерывной эксплуатации. Крепкая стальная рама позволяет работать в самых жестких условиях.систему демпфирования для защиты от перепадов давления, защищает нагревательный змеевик и увеличивает срок службы изделия. Все компоненты устройства разработаны для продолжительной непрерывной эксплуатации. Крепкая стальная рама позволяет работать в самых жестких условиях.

Особенности и преимущества
Водонагреватель HG 43: Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Высокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии». Испытанная и проверенная система безопасности Kärcher гарантирует оптимальную защиту аппарата и оператора Прочная трубчатая рама защищает аппарат при работе в тяжелых условиях.
Водонагреватель HG 43: Горячая вода повышает производительность очистки
Горячая вода повышает производительность очистки
Сокращение времени уборки и сокращение затрат рабочей силы Более эффективное удаление масел и смазок Антибактериальный эффект и защита чувствительных поверхностей
Водонагреватель HG 43: Простота обслуживания
Простота обслуживания
Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания Встроенный топливный фильтр и съемный топливный бак для очистки.
Очень простая эксплуатация
  • Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
  • Первоклассная мобильность благодаря большим колесам и ролику со стояночным тормозом
  • Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате
Спецификации

Технические характеристики

Мощность нагревателя (кВт) 43
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
55 ° C ∆ T @ (л/ч) 600
Масса (без принадлежностей) (кг) 88,139
Вес (с упаковкой) (кг) 100,521
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1000 x 850 x 1080
Водонагреватель HG 43
Водонагреватель HG 43

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HG 43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
