Водонагрівач HG 43
Завдяки ефективному пальнику тепловою потужністю 43 кВт з низьким рівнем викидів, мобільний водонагрівач HG 43 легко перетворює будь який апарат високого тиску в ефективну мийку з підігрівом води
Економічне рішення для модернізації існуючих апаратів високого тиску без підігріву води: мобільний водонагрівач HG 43 сумісний з будь-яким апаратом високого тиску на ринку, незалежно від того, чи є він продукцією Kärcher, чи ні. Гаряча вода у поєднанні з чищенням під високим тиском заощаджує витрати миючих засобів, прискорює чистку і покращує результати, зокрема, при видаленні масел, жирів і затверділого бруду. Завдяки високій температурі можна знизити робочий тиск для дбайливого чищення чутливих поверхонь при збереженні якості та продуктивності очищення. Продумана технологія пальника з тепловою потужністю в 43 кВт гарантує високу ефективність при відносно невисоких показниках викидів продуктів горіння. Наша перевірена система безпеки, яка добре зарекомендувала себе, захищає нагрівальний змійовик і збільшує термін служби виробу. Вона включає в себе запобіжний клапан, захист від нестачі води та систему демпфування для захисту від перепадів тиску. Усі компоненти пристрою розроблені для тривалої безперервної експлуатації. Міцна сталева рама дозволяє працювати в самих жорстких умовах.оди та систему демпфування для захисту від перепадів тиску. Усі компоненти пристрою розроблені для тривалої безперервної експлуатації. Міцна сталева рама дозволяє працювати в самих жорстких умовах.
Особливості та переваги
Міцний і довговічнийВисокоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині». Випробувана та перевірена часом технологія безпеки Kärcher гарантує оптимальний захист машини та користувача. Міцна трубчаста рама захищає апарат під час роботи у важких умовах.
Гаряча вода підвищує продуктивність очищенняСкорочення часу очищення та витрат на оплату праці. Більш ефективне видалення масел та мастил. Антибактеріальний ефект та захист чутливих поверхонь.
Особливо зручний в обслуговуванніЛегкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту. Вбудований паливний фільтр та знімний паливний бак для очищення.
Дуже проста експлуатація
- Інтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу.
- Першокласна маневреність завдяки великим колесам і ролику з парковочним гальмом.
- Можливість зберігання всіх комплектуючих аксесуарів безпосередньо на апараті.
Специфікації
Технічні характеристики
|Потужність нагрівача (кВт)
|43
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|55 °C ∆ T @ (л/год)
|600
|Маса (без приладдя) (кг)
|88,139
|Вага (з упаковкою) (кг)
|100,521
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1000 x 850 x 1080
