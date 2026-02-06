Економічне рішення для модернізації існуючих апаратів високого тиску без підігріву води: мобільний водонагрівач HG 43 сумісний з будь-яким апаратом високого тиску на ринку, незалежно від того, чи є він продукцією Kärcher, чи ні. Гаряча вода у поєднанні з чищенням під високим тиском заощаджує витрати миючих засобів, прискорює чистку і покращує результати, зокрема, при видаленні масел, жирів і затверділого бруду. Завдяки високій температурі можна знизити робочий тиск для дбайливого чищення чутливих поверхонь при збереженні якості та продуктивності очищення. Продумана технологія пальника з тепловою потужністю в 43 кВт гарантує високу ефективність при відносно невисоких показниках викидів продуктів горіння. Наша перевірена система безпеки, яка добре зарекомендувала себе, захищає нагрівальний змійовик і збільшує термін служби виробу. Вона включає в себе запобіжний клапан, захист від нестачі води та систему демпфування для захисту від перепадів тиску. Усі компоненти пристрою розроблені для тривалої безперервної експлуатації. Міцна сталева рама дозволяє працювати в самих жорстких умовах.оди та систему демпфування для захисту від перепадів тиску. Усі компоненти пристрою розроблені для тривалої безперервної експлуатації. Міцна сталева рама дозволяє працювати в самих жорстких умовах.