Водонагрівач HG 43

Завдяки ефективному пальнику тепловою потужністю 43 кВт з низьким рівнем викидів, мобільний водонагрівач HG 43 легко перетворює будь який апарат високого тиску в ефективну мийку з підігрівом води

Економічне рішення для модернізації існуючих апаратів високого тиску без підігріву води: мобільний водонагрівач HG 43 сумісний з будь-яким апаратом високого тиску на ринку, незалежно від того, чи є він продукцією Kärcher, чи ні. Гаряча вода у поєднанні з чищенням під високим тиском заощаджує витрати миючих засобів, прискорює чистку і покращує результати, зокрема, при видаленні масел, жирів і затверділого бруду. Завдяки високій температурі можна знизити робочий тиск для дбайливого чищення чутливих поверхонь при збереженні якості та продуктивності очищення. Продумана технологія пальника з тепловою потужністю в 43 кВт гарантує високу ефективність при відносно невисоких показниках викидів продуктів горіння. Наша перевірена система безпеки, яка добре зарекомендувала себе, захищає нагрівальний змійовик і збільшує термін служби виробу. Вона включає в себе запобіжний клапан, захист від нестачі води та систему демпфування для захисту від перепадів тиску. Усі компоненти пристрою розроблені для тривалої безперервної експлуатації. Міцна сталева рама дозволяє працювати в самих жорстких умовах.оди та систему демпфування для захисту від перепадів тиску. Усі компоненти пристрою розроблені для тривалої безперервної експлуатації. Міцна сталева рама дозволяє працювати в самих жорстких умовах.

Особливості та переваги
Водонагрівач HG 43: Міцний і довговічний
Високоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині». Випробувана та перевірена часом технологія безпеки Kärcher гарантує оптимальний захист машини та користувача. Міцна трубчаста рама захищає апарат під час роботи у важких умовах.
Водонагрівач HG 43: Гаряча вода підвищує продуктивність очищення
Скорочення часу очищення та витрат на оплату праці. Більш ефективне видалення масел та мастил. Антибактеріальний ефект та захист чутливих поверхонь.
Водонагрівач HG 43: Особливо зручний в обслуговуванні
Легкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту. Вбудований паливний фільтр та знімний паливний бак для очищення.
Дуже проста експлуатація
  • Інтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу.
  • Першокласна маневреність завдяки великим колесам і ролику з парковочним гальмом.
  • Можливість зберігання всіх комплектуючих аксесуарів безпосередньо на апараті.
Специфікації

Технічні характеристики

Потужність нагрівача (кВт) 43
Температура (при подачі 12°C) (°C) макс. 80
55 °C ∆ T @ (л/год) 600
Маса (без приладдя) (кг) 88,139
Вага (з упаковкою) (кг) 100,521
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1000 x 850 x 1080
Водонагрівач HG 43
Аксесуари
Чистячий засіб
