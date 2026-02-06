При мойке аппаратом высокого давления горячей водой можна добиться ускорения и улучшения качества чистки до 35% по сравнению с чисткой холодной водой. Мобильный водонагреватель HG 64 - это экономически выгодное решение для модернизации аппарата высокого давления без функции подогрева воды независимо от того, сколько ему лет, какова его мощность и кто его производитель. Горячая вода растворяет масляно-жировые и засохшие загрязнения намного лучше, чем холодная, а также сокращает расход моющих средств и количество бактерий, находящихся на очищенной поверхности. Благодаря высокой температуре можно уменьшить рабочее давление при сохранении эффективности очистки на чувствительных поверхностях. Мобильный водонагреватель имеет корпус в виде трубчатой рамы, которая обеспечивает эффективную защиту рабочих компонентов от механических повреждений. Аппарат предназначен для длительной непрерывной работы, имеет предохранительный блок с реле давления для защиты от недостатка воды, а также долговечную и эффективную горелку с низким уровнем выхлопа и тепловой мощностью 64 кВт. Встроенная система демпфирования обеспечивает эффективную защиту нагревательного змеевика от перепадов давления, тем самым увеличивая его срок службы.