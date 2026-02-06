Водонагрівач HG 64
З мобільним водонагрівачем HG 64 можна легко і економічно перетворити будь-який апарат високого тиску без функції підігріву води у високоефективну мийку високого тиску з підігрівом.
При митті апаратом високого тиску гарячою водою можна домогтися прискорення і поліпшення якості чищення до 35% в порівнянні з чищенням холодною водою. Мобільний водонагрівач HG 64 - це економічно вигідне рішення для модернізації апарату високого тиску без функції підігріву води незалежно від того, скільки йому років, яка його потужність і хто його виробник. Гаряча вода розчиняє олійно-жирові і засохлі забруднення набагато краще, ніж холодна, а також скорочує витрату миючих засобів і кількість бактерій, що знаходяться на очищеній поверхні. Завдяки високій температурі можна зменшити робочий тиск при збереженні ефективності очищення на чутливих поверхнях. Мобільний водонагрівач має корпус у вигляді трубчастої рами, яка забезпечує ефективний захист робочих компонентів від механічних пошкоджень. Апарат призначений для тривалої безперервної роботи, має запобіжний блок з реле тиску для захистувід нестачі води, а також довговічний ефективний пальник з низьким рівнем вихлопу і тепловою потужністю 64 кВт. Вбудована система демпфування забезпечує ефективний захист нагрівального змійовика від перепадів тиску, тим самим збільшуючи його термін служби.
Особливості та переваги
Міцний і довговічнийВисокоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині». Випробувана та перевірена часом технологія безпеки Kärcher гарантує оптимальний захист машини та користувача. Міцна трубчаста рама захищає апарат під час роботи у важких умовах.
Гаряча вода підвищує продуктивність очищенняСкорочення часу очищення та витрат на оплату праці. Більш ефективне видалення масел та мастил. Антибактеріальний ефект та захист чутливих поверхонь.
Особливо зручний в обслуговуванніЛегкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту. Вбудований паливний фільтр та знімний паливний бак для очищення.
Дуже проста експлуатація
- Інтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу.
- Першокласна маневреність завдяки великим колесам і ролику з парковочним гальмом.
- Можливість зберігання всіх комплектуючих аксесуарів безпосередньо на апараті.
Специфікації
Технічні характеристики
|Потужність нагрівача (кВт)
|64
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|55 °C ∆ T @ (л/год)
|900
|Маса (без приладдя) (кг)
|124,239
|Вага (з упаковкою) (кг)
|136,621
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1000 x 850 x 1080
Відео
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HG 64
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.