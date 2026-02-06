При митті апаратом високого тиску гарячою водою можна домогтися прискорення і поліпшення якості чищення до 35% в порівнянні з чищенням холодною водою. Мобільний водонагрівач HG 64 - це економічно вигідне рішення для модернізації апарату високого тиску без функції підігріву води незалежно від того, скільки йому років, яка його потужність і хто його виробник. Гаряча вода розчиняє олійно-жирові і засохлі забруднення набагато краще, ніж холодна, а також скорочує витрату миючих засобів і кількість бактерій, що знаходяться на очищеній поверхні. Завдяки високій температурі можна зменшити робочий тиск при збереженні ефективності очищення на чутливих поверхнях. Мобільний водонагрівач має корпус у вигляді трубчастої рами, яка забезпечує ефективний захист робочих компонентів від механічних пошкоджень. Апарат призначений для тривалої безперервної роботи, має запобіжний блок з реле тиску для захистувід нестачі води, а також довговічний ефективний пальник з низьким рівнем вихлопу і тепловою потужністю 64 кВт. Вбудована система демпфування забезпечує ефективний захист нагрівального змійовика від перепадів тиску, тим самим збільшуючи його термін служби.