З мобільним водонагрівачем HG 64 можна легко і економічно перетворити будь-який апарат високого тиску без функції підігріву води у високоефективну мийку високого тиску з підігрівом.

При митті апаратом високого тиску гарячою водою можна домогтися прискорення і поліпшення якості чищення до 35% в порівнянні з чищенням холодною водою. Мобільний водонагрівач HG 64 - це економічно вигідне рішення для модернізації апарату високого тиску без функції підігріву води незалежно від того, скільки йому років, яка його потужність і хто його виробник. Гаряча вода розчиняє олійно-жирові і засохлі забруднення набагато краще, ніж холодна, а також скорочує витрату миючих засобів і кількість бактерій, що знаходяться на очищеній поверхні. Завдяки високій температурі можна зменшити робочий тиск при збереженні ефективності очищення на чутливих поверхнях. Мобільний водонагрівач має корпус у вигляді трубчастої рами, яка забезпечує ефективний захист робочих компонентів від механічних пошкоджень. Апарат призначений для тривалої безперервної роботи, має запобіжний блок з реле тиску для захистувід нестачі води, а також довговічний ефективний пальник з низьким рівнем вихлопу і тепловою потужністю 64 кВт. Вбудована система демпфування забезпечує ефективний захист нагрівального змійовика від перепадів тиску, тим самим збільшуючи його термін служби.

Високоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині». Випробувана та перевірена часом технологія безпеки Kärcher гарантує оптимальний захист машини та користувача. Міцна трубчаста рама захищає апарат під час роботи у важких умовах.
Скорочення часу очищення та витрат на оплату праці. Більш ефективне видалення масел та мастил. Антибактеріальний ефект та захист чутливих поверхонь.
Легкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту. Вбудований паливний фільтр та знімний паливний бак для очищення.
Дуже проста експлуатація
  • Інтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу.
  • Першокласна маневреність завдяки великим колесам і ролику з парковочним гальмом.
  • Можливість зберігання всіх комплектуючих аксесуарів безпосередньо на апараті.
Специфікації

Технічні характеристики

Потужність нагрівача (кВт) 64
Температура (при подачі 12°C) (°C) макс. 80
55 °C ∆ T @ (л/год) 900
Маса (без приладдя) (кг) 124,239
Вага (з упаковкою) (кг) 136,621
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1000 x 850 x 1080
