Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St Gas
Стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды: впечатляющие надежность, долговечность и простота управления. Подходит для непрерывной работы и имеет высококачественное оснащение.
Благодаря рабочему давлению 210 бар и производительности 1000 л/ч этот стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды при помощи газовой горелки идеально подходит для непрерывной эксплуатации на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Он оснащен надежным насосом с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров, а также долговечным корпусом и рамой из стали с порошковым покрытием. Для защиты насоса используется большой водяной фильтр. Аппарат высокого давления оснащен встроенным входным резервуаром для воды с системой защиты от накипи и индикатором опорожнения, а также 4-полюсным низкооборотным электродвигателем водяного охлаждения. Чистящее средство всасывается через дозирующий вентиль, о полном опорожнении сообщает соответствующий индикатор. Исключительно простое управление аппаратом обеспечивается поворотным переключателем. Очень просты также монтаж аппарата и его техническое обслуживание, а электронная система контроля гарантирует высокую эксплуатационную надежность. Аппарат поставляется без принадлежностей, которые можно индивидуально подобрать для конкретных рабочих мест и условий эксплуатации. В качестве опций предлагаются: манометр, счетчик рабочихчасов, устройство для всасывания второго чистящего средства, система автоматического сброса давления, разнообразные системы дистанционного управления.
Особенности и преимущества
Простое и интуитивно понятное управление.Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя. Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание. Интуитивно понятная панель управления с четкими символами упрощает работу с аппаратом и повышает эффективность.
Газовая горелка протестирована и сертифицирована компанией Kiwa.Сертификация Kiwa подтверждает выполнение всех объективных требований. Высокая теплопроизводительность. Проверенная технология горелок Kärcher обеспечивает высокую эффективность и низкое потребление топлива.
Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом.Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление. Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы. Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением.
- Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
- Для высокой производительности и низких затрат на обслуживание.
- 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
- Контроль пламени и температуры выхлопных газов, защита от недостатка воды / избыточного давления, защита от накипи с индикатором опорожнения, а также контроль исправного функционирования гарантируют долгую и безопасную эксплуатацию.
- Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
- Автоматическое отключение в случае падения или чрезмерного повышения напряжения.
Высококачественное оборудование
- Встроенный бак для воды с защитой от образования накипи и индикатором опорожнения защищает нагревательный змеевик и всю систему от известковых отложений.
- Прочный корпус и стальная рама с порошковым покрытием.
- Система подачи моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого состояния является лишь частью высококачественного оснащения, поставляемого в стандартной комплектации.
Универсальные возможности
- Пульты дистанционного управления можно использовать непосредственно в месте использования.
- В качестве дополнительных опций доступны счетчик часов и манометр, а также автоматический клапан сброса давления для защиты аксессуаров и трубопроводов.
- Компания Kärcher предлагает широкий выбор аксессуаров для аппаратов высокого давления, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант для любых задач и целей.
Большой, прозрачный фильтр тонкой очистки воды
- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
- Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
Система всасывания и дозирования моющего средства для еще лучших результатов очистки
- Функция настройки дозировки позволяет точно подбирать количество моющего средства в соответствии с уровнем загрязнения.
- Опционально предлагается функция всасывания второго чистящего средства с индикатором опорожнения и дозирующим клапаном.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
- Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
- Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
- Индикация кодов ошибок, состояния работы, интервалов обслуживания насоса и контроль неисправностей горелки и всего аппарата облегчают сервисное обслуживание.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|мин. 500 - макс. 1000
|Рабочее давление (бар)
|210
|Потребляемая мощность (кВт)
|8
|Тепловая энергия (кВт)
|78,5
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|1″
|Количество одновременных пользователей.
|1 - 1
|Высокая мобильность
|стационарный
|Предохранитель (A)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|177
|Вес (с упаковкой) (кг)
|186,964
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1142 x 578 x 790
Комплектация
- Система контроля горения
- Подготовка к работе с регулятором Servo Control
- Подготовка к работе с дистанционным управлением
- Мощное сопло
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
Оснащение
- Масломерный щуп
- Индикатор уровня масла
- Предварительно оборудован для подачи моющего средства
- Дозировка RM1
- Защита от сухого хода
- Бак с поплавковым клапаном
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- Двигатель с водяным охлаждением
- Рама и корпус: Сталь, с порошковым покрытием
Области применения
- Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
- Идеальное решение для применения в пищевой и химической промышленности.
- Для очистки внутренней поверхности контейнеров и цистерн в транспортно-логистическом секторе, в сельском хозяйстве, пищевой и химической промышленности.
- Сельское хозяйство
- В производственных цехах и мастерских, где требуется горячая вода.
- Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
- Общественные учреждения
- Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
- Для очистки холодной или горячей водой под высоким давлением.
