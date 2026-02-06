Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St Gas

Стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды: впечатляющие надежность, долговечность и простота управления. Подходит для непрерывной работы и имеет высококачественное оснащение.

Благодаря рабочему давлению 210 бар и производительности 1000 л/ч этот стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды при помощи газовой горелки идеально подходит для непрерывной эксплуатации на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Он оснащен надежным насосом с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров, а также долговечным корпусом и рамой из стали с порошковым покрытием. Для защиты насоса используется большой водяной фильтр. Аппарат высокого давления оснащен встроенным входным резервуаром для воды с системой защиты от накипи и индикатором опорожнения, а также 4-полюсным низкооборотным электродвигателем водяного охлаждения. Чистящее средство всасывается через дозирующий вентиль, о полном опорожнении сообщает соответствующий индикатор. Исключительно простое управление аппаратом обеспечивается поворотным переключателем. Очень просты также монтаж аппарата и его техническое обслуживание, а электронная система контроля гарантирует высокую эксплуатационную надежность. Аппарат поставляется без принадлежностей, которые можно индивидуально подобрать для конкретных рабочих мест и условий эксплуатации. В качестве опций предлагаются: манометр, счетчик рабочихчасов, устройство для всасывания второго чистящего средства, система автоматического сброса давления, разнообразные системы дистанционного управления.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St Gas: Простое и интуитивно понятное управление.
Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя. Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание. Интуитивно понятная панель управления с четкими символами упрощает работу с аппаратом и повышает эффективность.
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St Gas: Газовая горелка протестирована и сертифицирована компанией Kiwa.
Сертификация Kiwa подтверждает выполнение всех объективных требований. Высокая теплопроизводительность. Проверенная технология горелок Kärcher обеспечивает высокую эффективность и низкое потребление топлива.
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St Gas: Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом.
Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление. Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы. Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением.
  • Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
  • Для высокой производительности и низких затрат на обслуживание.
  • 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
  • Контроль пламени и температуры выхлопных газов, защита от недостатка воды / избыточного давления, защита от накипи с индикатором опорожнения, а также контроль исправного функционирования гарантируют долгую и безопасную эксплуатацию.
  • Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
  • Автоматическое отключение в случае падения или чрезмерного повышения напряжения.
Высококачественное оборудование
  • Встроенный бак для воды с защитой от образования накипи и индикатором опорожнения защищает нагревательный змеевик и всю систему от известковых отложений.
  • Прочный корпус и стальная рама с порошковым покрытием.
  • Система подачи моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого состояния является лишь частью высококачественного оснащения, поставляемого в стандартной комплектации.
Универсальные возможности
  • Пульты дистанционного управления можно использовать непосредственно в месте использования.
  • В качестве дополнительных опций доступны счетчик часов и манометр, а также автоматический клапан сброса давления для защиты аксессуаров и трубопроводов.
  • Компания Kärcher предлагает широкий выбор аксессуаров для аппаратов высокого давления, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант для любых задач и целей.
Большой, прозрачный фильтр тонкой очистки воды
  • Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
  • Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
  • Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
Система всасывания и дозирования моющего средства для еще лучших результатов очистки
  • Функция настройки дозировки позволяет точно подбирать количество моющего средства в соответствии с уровнем загрязнения.
  • Система подачи моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого состояния является лишь частью высококачественного оснащения, поставляемого в стандартной комплектации.
  • Опционально предлагается функция всасывания второго чистящего средства с индикатором опорожнения и дозирующим клапаном.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
  • Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
  • Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
  • Индикация кодов ошибок, состояния работы, интервалов обслуживания насоса и контроль неисправностей горелки и всего аппарата облегчают сервисное обслуживание.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) мин. 500 - макс. 1000
Рабочее давление (бар) 210
Потребляемая мощность (кВт) 8
Тепловая энергия (кВт) 78,5
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 1″
Количество одновременных пользователей. 1 - 1
Высокая мобильность стационарный
Предохранитель (A) 25
Вес (с аксессуарами) (кг) 177
Вес (с упаковкой) (кг) 186,964
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1142 x 578 x 790

Комплектация

  • Система контроля горения
  • Подготовка к работе с регулятором Servo Control
  • Подготовка к работе с дистанционным управлением
  • Мощное сопло
  • Функция подачи моющего средства: Всасывание

Оснащение

  • Масломерный щуп
  • Индикатор уровня масла
  • Предварительно оборудован для подачи моющего средства
  • Дозировка RM1
  • Защита от сухого хода
  • Бак с поплавковым клапаном
  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Рама и корпус: Сталь, с порошковым покрытием
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St Gas
Области применения
  • Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
  • Идеальное решение для применения в пищевой и химической промышленности.
  • Для очистки внутренней поверхности контейнеров и цистерн в транспортно-логистическом секторе, в сельском хозяйстве, пищевой и химической промышленности.
  • Сельское хозяйство
  • В производственных цехах и мастерских, где требуется горячая вода.
  • Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
  • Общественные учреждения
  • Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
  • Для очистки холодной или горячей водой под высоким давлением.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 10/21-4 St Gas

