Благодаря рабочему давлению 210 бар и производительности 1000 л/ч этот стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды при помощи газовой горелки идеально подходит для непрерывной эксплуатации на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Он оснащен надежным насосом с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров, а также долговечным корпусом и рамой из стали с порошковым покрытием. Для защиты насоса используется большой водяной фильтр. Аппарат высокого давления оснащен встроенным входным резервуаром для воды с системой защиты от накипи и индикатором опорожнения, а также 4-полюсным низкооборотным электродвигателем водяного охлаждения. Чистящее средство всасывается через дозирующий вентиль, о полном опорожнении сообщает соответствующий индикатор. Исключительно простое управление аппаратом обеспечивается поворотным переключателем. Очень просты также монтаж аппарата и его техническое обслуживание, а электронная система контроля гарантирует высокую эксплуатационную надежность. Аппарат поставляется без принадлежностей, которые можно индивидуально подобрать для конкретных рабочих мест и условий эксплуатации. В качестве опций предлагаются: манометр, счетчик рабочихчасов, устройство для всасывания второго чистящего средства, система автоматического сброса давления, разнообразные системы дистанционного управления.