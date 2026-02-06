Апарат високого тиску HDS 10/21-4 St Gas
Стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води: міцний, довговічний і простий у використанні. Підходить для безперервної експлуатації та оснащений високоякісними аксесуарами.
З тиском 210 бар та продуктивністю 1000 л/год, стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води HDS з газовим пальником ідеально підходить для безперервної роботи в промисловості та сільському господарстві. Він оснащений надійним колінчастим насосом з латунною головкою циліндра та міцним корпусом і сталевою рамою з порошковим покриттям. Насос захищений великим водяним фільтром. Апарат високого тиску включає вбудований бак для води з захистом від накипу та індикатором рівня, а також чотириполюсний низькообертовий електродвигун з водяним охолодженням. Миючий засіб подається через дозуючий клапан, а індикатор рівня показує, коли резервуар порожній. Поворотний перемикач робить керування апаратом надзвичайно простим. Монтаж та обслуговування спроектовані зручними для користувача, а електронна система контролю забезпечує високий рівень безпеки експлуатації. Апарат постачається без додаткових аксесуарів, які можна підібрати індивідуально для кожної задачі з очищення. Можливе додаткове оснащення: манометр, лічильник годин, друга система подачі миючого засобу, автоматичне скидання тиску.
Особливості та переваги
Просте та інтуїтивно зрозуміле управлінняОдин поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача. Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування. Інтуїтивно зрозуміла панель управління із чіткими символами спрощує роботу з апаратом і підвищує ефективність.
Газовий пальник протестовано та сертифіковано компанією Kiwa.Сертифікація Kiwa підтверджує виконання всіх об’єктивних вимог. Висока теплопродуктивність Перевірена технологія пальників Kärcher забезпечує високу ефективність і низьке споживання пального.
Потужний насос із кривошипно-шатунним механізмомМіцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск. Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом, латунною головкою циліндра та високоякісними матеріалами забезпечує тривалий термін служби. Низькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування.
4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням
- Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації.
- Для високої продуктивності та низьких витрат на обслуговування.
- 4-полюсний електродвигун забезпечує тривалу безперервну роботу
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
- Контроль температури горіння та вихлопних викидів, захист від нестачі води/надлишкового тиску, захист від накипу з індикатором порожнього бака та контроль несправностей забезпечують безпечну та тривалу роботу.
- Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази.
- Автоматичне відключення в разі падіння або надмірного підвищення напруги.
Високоякісне обладнання
- Вбудований бак для води із захистом від утворення накипу та індикатором порожнього стану захищає нагрівальний змійовик та всю систему від вапняних відкладень.
- Міцний корпус і сталева рама з порошковим покриттям.
- Система подачі миючого засобу з дозувальним клапаном та індикатором порожнього стану є лише частиною високоякісного оснащення, що постачається у стандартній комплектації.
Універсальні можливості
- Пульти дистанційного управління можна використовувати безпосередньо в місці використання.
- Як додаткові опції доступні лічильник мотогодин та манометр, а також автоматичний клапан скидання тиску для захисту аксесуарів та трубопроводів.
- Компанія Kärcher пропонує широкий вибір аксесуарів для апаратів високого тиску, завдяки чому можна підібрати оптимальний варіант для будь-яких завдань та цілей.
Великий, прозорий фільтр тонкого очищення води
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
- Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
Система всмоктування та дозування миючого засобу для ще кращих результатів очищення
- Функція налаштування дозування дозволяє точно підбирати кількість миючого засобу, відповідно до рівня забруднення.
- Система подачі миючого засобу з дозувальним клапаном та індикатором порожнього стану є лише частиною високоякісного оснащення, що постачається у стандартній комплектації.
- Опціонально пропонується функція всмоктування другого миючого засобу з індикатором порожнього баку та дозувальним клапаном.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
- Легкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту.
- Комплексна сервісна мережа з висококваліфікованими сервісними техніками.
- Відображення кодів помилок, стану роботи, інтервалів обслуговування насоса та контроль несправностей пальника і всього апарату полегшують сервісне обслуговування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|хв. 500 - макс. 1000
|Робочий тиск (бар)
|210
|Споживана потужність (кВт)
|8
|Теплова енергія (кВт)
|78,5
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|1″
|Кількість одночасних користувачів
|1 - 1
|Мобільність
|стаціонарний
|Запобіжник (A)
|25
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|177
|Вага (з упаковкою) (кг)
|186,964
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1142 x 578 x 790
Комплектація
- Система контролю горіння
- Підготовка до роботи з регулятором Service Control
- Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
- Потужне сопло
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
Оснащення
- Масломірний щуп
- Індикатор рівня оливи
- Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.
- Дозування RM1
- Захист від сухого ходу
- Бак з поплавковим клапаном
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
- Двигун з водяним охолодженням
- Рама та корпус: Сталь, з порошковим покриттям
Області застосування
- Очищення транспортних засобів та обладнання в автомобільній, промисловій та сільськогосподарській сферах.
- Ідеальне рішення для застосування в харчовій та хімічній промисловості.
- Для очищення внутрішньої поверхні контейнерів і цистерн у транспортно-логістичному секторі, в сільському господарстві, харчовій та хімічній промисловості.
- Сільське господарство
- У виробничих цехах і майстернях, де потрібна гаряча вода
- Універсальне застосування в промислових умовах, наприклад, для очищення виробничих приміщень
- Громадські установи
- Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
- Для очищення холодною або гарячою водою під високим тиском
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 10/21-4 St Gas
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.