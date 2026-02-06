З тиском 210 бар та продуктивністю 1000 л/год, стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води HDS з газовим пальником ідеально підходить для безперервної роботи в промисловості та сільському господарстві. Він оснащений надійним колінчастим насосом з латунною головкою циліндра та міцним корпусом і сталевою рамою з порошковим покриттям. Насос захищений великим водяним фільтром. Апарат високого тиску включає вбудований бак для води з захистом від накипу та індикатором рівня, а також чотириполюсний низькообертовий електродвигун з водяним охолодженням. Миючий засіб подається через дозуючий клапан, а індикатор рівня показує, коли резервуар порожній. Поворотний перемикач робить керування апаратом надзвичайно простим. Монтаж та обслуговування спроектовані зручними для користувача, а електронна система контролю забезпечує високий рівень безпеки експлуатації. Апарат постачається без додаткових аксесуарів, які можна підібрати індивідуально для кожної задачі з очищення. Можливе додаткове оснащення: манометр, лічильник годин, друга система подачі миючого засобу, автоматичне скидання тиску.