Апарат високого тиску HDS 10/21-4 St Gas

Стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води: міцний, довговічний і простий у використанні. Підходить для безперервної експлуатації та оснащений високоякісними аксесуарами.

З тиском 210 бар та продуктивністю 1000 л/год, стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води HDS з газовим пальником ідеально підходить для безперервної роботи в промисловості та сільському господарстві. Він оснащений надійним колінчастим насосом з латунною головкою циліндра та міцним корпусом і сталевою рамою з порошковим покриттям. Насос захищений великим водяним фільтром. Апарат високого тиску включає вбудований бак для води з захистом від накипу та індикатором рівня, а також чотириполюсний низькообертовий електродвигун з водяним охолодженням. Миючий засіб подається через дозуючий клапан, а індикатор рівня показує, коли резервуар порожній. Поворотний перемикач робить керування апаратом надзвичайно простим. Монтаж та обслуговування спроектовані зручними для користувача, а електронна система контролю забезпечує високий рівень безпеки експлуатації. Апарат постачається без додаткових аксесуарів, які можна підібрати індивідуально для кожної задачі з очищення. Можливе додаткове оснащення: манометр, лічильник годин, друга система подачі миючого засобу, автоматичне скидання тиску.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 St Gas: Просте та інтуїтивно зрозуміле управління
Просте та інтуїтивно зрозуміле управління
Один поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача. Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування. Інтуїтивно зрозуміла панель управління із чіткими символами спрощує роботу з апаратом і підвищує ефективність.
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 St Gas: Газовий пальник протестовано та сертифіковано компанією Kiwa.
Газовий пальник протестовано та сертифіковано компанією Kiwa.
Сертифікація Kiwa підтверджує виконання всіх об’єктивних вимог. Висока теплопродуктивність Перевірена технологія пальників Kärcher забезпечує високу ефективність і низьке споживання пального.
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 St Gas: Потужний насос із кривошипно-шатунним механізмом
Потужний насос із кривошипно-шатунним механізмом
Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск. Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом, латунною головкою циліндра та високоякісними матеріалами забезпечує тривалий термін служби. Низькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування.
4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням
  • Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації.
  • Для високої продуктивності та низьких витрат на обслуговування.
  • 4-полюсний електродвигун забезпечує тривалу безперервну роботу
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
  • Контроль температури горіння та вихлопних викидів, захист від нестачі води/надлишкового тиску, захист від накипу з індикатором порожнього бака та контроль несправностей забезпечують безпечну та тривалу роботу.
  • Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази.
  • Автоматичне відключення в разі падіння або надмірного підвищення напруги.
Високоякісне обладнання
  • Вбудований бак для води із захистом від утворення накипу та індикатором порожнього стану захищає нагрівальний змійовик та всю систему від вапняних відкладень.
  • Міцний корпус і сталева рама з порошковим покриттям.
  • Система подачі миючого засобу з дозувальним клапаном та індикатором порожнього стану є лише частиною високоякісного оснащення, що постачається у стандартній комплектації.
Універсальні можливості
  • Пульти дистанційного управління можна використовувати безпосередньо в місці використання.
  • Як додаткові опції доступні лічильник мотогодин та манометр, а також автоматичний клапан скидання тиску для захисту аксесуарів та трубопроводів.
  • Компанія Kärcher пропонує широкий вибір аксесуарів для апаратів високого тиску, завдяки чому можна підібрати оптимальний варіант для будь-яких завдань та цілей.
Великий, прозорий фільтр тонкого очищення води
  • Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
  • Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
  • Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
Система всмоктування та дозування миючого засобу для ще кращих результатів очищення
  • Функція налаштування дозування дозволяє точно підбирати кількість миючого засобу, відповідно до рівня забруднення.
  • Система подачі миючого засобу з дозувальним клапаном та індикатором порожнього стану є лише частиною високоякісного оснащення, що постачається у стандартній комплектації.
  • Опціонально пропонується функція всмоктування другого миючого засобу з індикатором порожнього баку та дозувальним клапаном.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
  • Легкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту.
  • Комплексна сервісна мережа з висококваліфікованими сервісними техніками.
  • Відображення кодів помилок, стану роботи, інтервалів обслуговування насоса та контроль несправностей пальника і всього апарату полегшують сервісне обслуговування.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) хв. 500 - макс. 1000
Робочий тиск (бар) 210
Споживана потужність (кВт) 8
Теплова енергія (кВт) 78,5
Кабель живлення (м) 5
Підведення води 1″
Кількість одночасних користувачів 1 - 1
Мобільність стаціонарний
Запобіжник (A) 25
Вага (з аксесуарами) (кг) 177
Вага (з упаковкою) (кг) 186,964
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1142 x 578 x 790

Комплектація

  • Система контролю горіння
  • Підготовка до роботи з регулятором Service Control
  • Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
  • Потужне сопло
  • Функція подачі миючого засобу: Всмоктування

Оснащення

  • Масломірний щуп
  • Індикатор рівня оливи
  • Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.
  • Дозування RM1
  • Захист від сухого ходу
  • Бак з поплавковим клапаном
  • Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Рама та корпус: Сталь, з порошковим покриттям
Області застосування
  • Очищення транспортних засобів та обладнання в автомобільній, промисловій та сільськогосподарській сферах.
  • Ідеальне рішення для застосування в харчовій та хімічній промисловості.
  • Для очищення внутрішньої поверхні контейнерів і цистерн у транспортно-логістичному секторі, в сільському господарстві, харчовій та хімічній промисловості.
  • Сільське господарство
  • У виробничих цехах і майстернях, де потрібна гаряча вода
  • Універсальне застосування в промислових умовах, наприклад, для очищення виробничих приміщень
  • Громадські установи
  • Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
  • Для очищення холодною або гарячою водою під високим тиском
Чистячий засіб
