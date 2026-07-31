Прост в использовании, проверен временем: Держатель лезвия для сгона воды в мягком захвате от Kärcher надежно лежит в руке — также при использовании с телескопической штангой. Ручка позволяет легко заменять планки и изготовлена из нержавеющей стали и высококачественного пластика.