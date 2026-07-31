Тримач леза для згону води

М'яке руків'я від Kärcher дає змогу легко замінювати шину, добре утримується в руці і може без проблем використовуватися з телескопічними штангами.

Надійне і зручне рішення від Kärcher: м'яке руків'я, що зручно лежить у руці і сумісне з телескопічними штангами. Рукоятка дозволяє легко замінювати шини. Вона виготовлена з нержавіючої сталі та високоякісної пластмаси.

Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал з нержавіючої сталі / Полікарбонат
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,127
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 90 x 30 x 160

Оснащення

  • З'єднання LAMPO (MultiLink)
  • Італійське різьблення
Тримач леза для згону води
Області застосування
  • Вікна
Аксесуари