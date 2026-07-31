Тримач леза для згону води
М'яке руків'я від Kärcher дає змогу легко замінювати шину, добре утримується в руці і може без проблем використовуватися з телескопічними штангами.
Надійне і зручне рішення від Kärcher: м'яке руків'я, що зручно лежить у руці і сумісне з телескопічними штангами. Рукоятка дозволяє легко замінювати шини. Вона виготовлена з нержавіючої сталі та високоякісної пластмаси.
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|з нержавіючої сталі / Полікарбонат
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,127
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 30 x 160
Оснащення
- З'єднання LAMPO (MultiLink)
- Італійське різьблення
Області застосування
- Вікна