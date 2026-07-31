Телескопическая штанга, 2 x 200 см
Телескопическая штанга от Kärcher длиной 2 × 200 см позволяет безопасно выполнять работы по очистке высоко расположенных поверхностей, стоя на полу, без использования лестницы.
При помощи нашей двухсекционной телескопической штанги (2 × 200 см) можно безопасно очищать высоко расположенные поверхности, стоя на полу или на земле. Ее длина позволяет обойтись без лестницы. Специальный ползун предотвращает скручивание штанги, а предохранительный конус с зажимом гарантируют безопасность труда. Очень стабильная телескопическая штанга изготовлена из высококачественного алюминия и пластмассы.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Алюминий / Полипропилен / Поликарбонат / Полиамид, упрочненный стекловолокном
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,86
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|4000 x 21 x 21
Оснащение
- Итальянская резьба
Области применения
- Окна