При помощи нашей двухсекционной телескопической штанги (2 × 200 см) можно безопасно очищать высоко расположенные поверхности, стоя на полу или на земле. Ее длина позволяет обойтись без лестницы. Специальный ползун предотвращает скручивание штанги, а предохранительный конус с зажимом гарантируют безопасность труда. Очень стабильная телескопическая штанга изготовлена из высококачественного алюминия и пластмассы.