Телескопическая штанга, 2 x 200 см

Телескопическая штанга от Kärcher длиной 2 × 200 см позволяет безопасно выполнять работы по очистке высоко расположенных поверхностей, стоя на полу, без использования лестницы.

При помощи нашей двухсекционной телескопической штанги (2 × 200 см) можно безопасно очищать высоко расположенные поверхности, стоя на полу или на земле. Ее длина позволяет обойтись без лестницы. Специальный ползун предотвращает скручивание штанги, а предохранительный конус с зажимом гарантируют безопасность труда. Очень стабильная телескопическая штанга изготовлена из высококачественного алюминия и пластмассы.

Спецификации

Технические характеристики

Материал Алюминий / Полипропилен / Поликарбонат / Полиамид, упрочненный стекловолокном
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,86
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 4000 x 21 x 21

Оснащение

  • Итальянская резьба
Телескопическая штанга, 2 x 200 см
Области применения
  • Окна
Принадлежности