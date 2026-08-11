Прямоугольное ведро для уборки, синее, с ручкой, 20 л
Ведро полностью изготовлено из пластика, объёмом 20 л. В комплект входит пластиковая ручка. Предназначено для одноэтапного замачивания в моющем растворе и транспортировки мопов. Вмещает до 35 мопов шириной 40 см. Внутри ведра имеется мерная шкала в литрах.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Масса с упаковкой (кг)
|1,199
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 580 x 270
|Размеры (в упаковке) (мм)
|260 x 580 x 270
Области применения
- Окна
- Полы – влажная уборка