Прямоугольное ведро для уборки, синее, с ручкой, 20 л

Ведро полностью изготовлено из пластика, объёмом 20 л. В комплект входит пластиковая ручка. Предназначено для одноэтапного замачивания в моющем растворе и транспортировки мопов. Вмещает до 35 мопов шириной 40 см. Внутри ведра имеется мерная шкала в литрах.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Масса с упаковкой (кг) 1,199
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 580 x 270
Размеры (в упаковке) (мм) 260 x 580 x 270
Области применения
  • Окна
  • Полы – влажная уборка