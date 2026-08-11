Прямокутне відро для прибирання, синє, з ручкою, 20 л

Це відро повністю виготовлене з пластику, об`ємом 20 л. До комлекту входить пластикова ручка. Відро призначене для одностадійного замочування у мийному розчині і перенесення мопів. Поміщається до 35 мопів шириною 40 см. Всередині відра є шкала поділок у літрах.

Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Маса з упаковкою (кг) 1,199
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 580 x 270
Розміри (в упаковці) (мм) 260 x 580 x 270
Області застосування
  • Вікна
  • Підлоги — вологе прибирання