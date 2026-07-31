Моп из микроволокна, совместимый с любыми обычными складными держателями, рассчитанными на установку мопов с карманами, подходит для уборки как в комбинации с одно- или двухведерной тележкой с отжимом, так и по методу разбрызгивания чистящего средства. Смесь микроволокон с полиэфирным материалом и абразивные полоски из грубого полиамидного волокна обеспечивают легкое удаление стойких загрязнений.