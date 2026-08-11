Моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см, с системой крепления на карманах

Моп из микроволокна (размер 40 × 13 см) с коротким ворсом в виде петель с карманами.

Благодаря тонким микроволокнам, эффективно поглощающим пыль, загрязнения и влагу, данный моп подходит для уборки гладких или слегка структурированных напольных покрытий по одноэтапному методу. При этом хорошее скольжение мопа по полу облегчает уборку и позволяет без переутомления проводить её в течение длительного времени. Моп имеет прошитые углы и 4 ярлыка разных цветов (синий, красный, жёлтый и зелёный). Моп подходит как для использования с тележками с одним или двумя ведрами и отжимом, так и для уборки методом предварительного замачивания.

Спецификации

Технические характеристики

Программа STANDARD
Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Структура пола Гладкое и слегка структурированное
Уровень загрязнения От средней до высокой
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля Карманы
Материал 85% PET / 15% PA
Материал текстиля Микрофибра
Тип производства Ворсовой трикотаж (рабочий слой)
Структура текстиля Петлевая структура
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Температура сушки (°C) 60
Циклы стирки¹⁾ прим. 300
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг/г/м²) 0,098 / 440
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 140
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см, с системой крепления на карманах

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Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Чистящее средство