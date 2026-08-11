Завдяки тонким мікроволокнам, що ефективно поглинають пил, забруднення і вологу, даний моп підходить для прибирання гладких або злегка структурованих підлогових покриттів за одностадійним методом. При цьому гарне ковзання мопа по підлозі полегшує прибирання і дозволяє без перевтоми проводити його протягом тривалого часу. Моп має прошиті кути та 4 ярличками різних кольорів (синього, червоного, жовтого і зеленого). Моп підходить як для використання з візками з одним або двома відрами і віджимом, так і для прибирання за методом попереднього замочування.