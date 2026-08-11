Моп з мікроволокна з коротким ворсом, 40 см, з системою кріплення на кишенях

Моп з мікроволокна (розміром 40 × 13 см) з коротким ворсом у вигляді петель з кишенями.

Завдяки тонким мікроволокнам, що ефективно поглинають пил, забруднення і вологу, даний моп підходить для прибирання гладких або злегка структурованих підлогових покриттів за одностадійним методом. При цьому гарне ковзання мопа по підлозі полегшує прибирання і дозволяє без перевтоми проводити його протягом тривалого часу. Моп має прошиті кути та 4 ярличками різних кольорів (синього, червоного, жовтого і зеленого). Моп підходить як для використання з візками з одним або двома відрами і віджимом, так і для прибирання за методом попереднього замочування.

Специфікації

Технічні характеристики

Програма STANDARD
Тип підлогового покриття Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
Властивості підлогового покриття Гладкі та злегка структуровані
Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина (см) 40
Текстильне кріплення Pockets система
Матеріал 85% PET / 15% PA
Текстильний матеріал мікроволокно
Спосіб виготовлення Ворсовий трикотаж (працюючий слой)
Текстурний текстиль Петельна структура
Температура прання (°C) макс. 90
Рекомендація з прання (°C) 60
Температура сушіння (°C) 60
Цикли прання¹⁾ прим. 300
Кількість (шт.) 1
Маса продукту / Маса на м² (кг/г/м²) 0,098 / 440
Розміри (Д × Ш) (мм) 400 / 140

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.

Моп з мікроволокна з коротким ворсом, 40 см, з системою кріплення на кишенях

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Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
Чистячий засіб