Моп з мікроволокна з коротким ворсом, 40 см, з системою кріплення на кишенях
Моп з мікроволокна (розміром 40 × 13 см) з коротким ворсом у вигляді петель з кишенями.
Завдяки тонким мікроволокнам, що ефективно поглинають пил, забруднення і вологу, даний моп підходить для прибирання гладких або злегка структурованих підлогових покриттів за одностадійним методом. При цьому гарне ковзання мопа по підлозі полегшує прибирання і дозволяє без перевтоми проводити його протягом тривалого часу. Моп має прошиті кути та 4 ярличками різних кольорів (синього, червоного, жовтого і зеленого). Моп підходить як для використання з візками з одним або двома відрами і віджимом, так і для прибирання за методом попереднього замочування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|STANDARD
|Тип підлогового покриття
|Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
|Властивості підлогового покриття
|Гладкі та злегка структуровані
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|40
|Текстильне кріплення
|Pockets система
|Матеріал
|85% PET / 15% PA
|Текстильний матеріал
|мікроволокно
|Спосіб виготовлення
|Ворсовий трикотаж (працюючий слой)
|Текстурний текстиль
|Петельна структура
|Температура прання (°C)
|макс. 90
|Рекомендація з прання (°C)
|60
|Температура сушіння (°C)
|60
|Цикли прання¹⁾
|прим. 300
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту / Маса на м² (кг/г/м²)
|0,098 / 440
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.
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Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання