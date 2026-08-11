Благодаря бесконтактной фиксации зажимами моп очень удобен в применении и отлично подходит для удаления больших объёмов загрязнений даже с неровных напольных покрытий. Равномерное распределение петель обеспечивает оптимальное поглощение грязи и влаги, а густая наружная бахрома позволяет эффективно собирать крупный мусор, обеспечивая хорошее скольжение по полу. Кроме того, моп оснащён 4 ярлычками разных цветов (синего, красного, жёлтого и зелёного) для чёткой идентификации и предотвращения перекрёстного загрязнения. Хлопковый моп подходит для использования со шваброй в комбинации с тележкой с одним или двумя вёдрами и отжимом.