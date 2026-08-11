Хлопковый моп, 40 см
Петли и наружная бахрома данного мопа преимущественно изготовлены из мягкого хлопка. Моп фиксируется с помощью зажимов и предназначен для использования со шваброй в сочетании с ведром и отжимом.
Благодаря бесконтактной фиксации зажимами моп очень удобен в применении и отлично подходит для удаления больших объёмов загрязнений даже с неровных напольных покрытий. Равномерное распределение петель обеспечивает оптимальное поглощение грязи и влаги, а густая наружная бахрома позволяет эффективно собирать крупный мусор, обеспечивая хорошее скольжение по полу. Кроме того, моп оснащён 4 ярлычками разных цветов (синего, красного, жёлтого и зелёного) для чёткой идентификации и предотвращения перекрёстного загрязнения. Хлопковый моп подходит для использования со шваброй в комбинации с тележкой с одним или двумя вёдрами и отжимом.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|CLASSIC
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Структура пола
|Гладкое и слегка структурированное
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|накладки
|Материал
|70% хлопок / 30% ПЭТ
|Материал текстиля
|Хлопковая смесь
|Тип производства
|Тканая основа из ПЭТ с пришитыми петлями
|Структура текстиля
|Петлевая структура
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 250
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,164
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
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|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка