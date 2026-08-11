Хлопковый моп, 40 см

Петли и наружная бахрома данного мопа преимущественно изготовлены из мягкого хлопка. Моп фиксируется с помощью зажимов и предназначен для использования со шваброй в сочетании с ведром и отжимом.

Благодаря бесконтактной фиксации зажимами моп очень удобен в применении и отлично подходит для удаления больших объёмов загрязнений даже с неровных напольных покрытий. Равномерное распределение петель обеспечивает оптимальное поглощение грязи и влаги, а густая наружная бахрома позволяет эффективно собирать крупный мусор, обеспечивая хорошее скольжение по полу. Кроме того, моп оснащён 4 ярлычками разных цветов (синего, красного, жёлтого и зелёного) для чёткой идентификации и предотвращения перекрёстного загрязнения. Хлопковый моп подходит для использования со шваброй в комбинации с тележкой с одним или двумя вёдрами и отжимом.

Спецификации

Технические характеристики

Программа CLASSIC
Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Структура пола Гладкое и слегка структурированное
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля накладки
Материал 70% хлопок / 30% ПЭТ
Материал текстиля Хлопковая смесь
Тип производства Тканая основа из ПЭТ с пришитыми петлями
Структура текстиля Петлевая структура
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Циклы стирки¹⁾ прим. 250
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,164
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 140
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Хлопковый моп, 40 см
Совместимая техника
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Чистящее средство