Дуже зручний у застосуванні завдяки безконтактній фіксації затискачами і відмінно підходить для видалення великих об'ємів бруду навіть з нерівних підлогових покриттів. Рівномірний розподіл петель забезпечує оптимальне поглинання забруднень і вологи, а наявність густої зовнішньої бахроми дає змогу ефективно збирати крупне сміття за умови гарного ковзання по підлозі. Крім того, моп має 4 ярлички різних кольорів (синього, червоного, жовтого і зеленого). Моп із бавовни підходить для використання зі шваброю в комбінації з візком з одним або двома відрами та віджимом.