Моп з бавовни, 40 см
Петлі та зовнішня бахрома цього мопа складаються головним чином з м'якої бавовни. Він фіксується на затискачах і призначений для застосування зі шваброю в поєднанні з відром і віджимом.
Дуже зручний у застосуванні завдяки безконтактній фіксації затискачами і відмінно підходить для видалення великих об'ємів бруду навіть з нерівних підлогових покриттів. Рівномірний розподіл петель забезпечує оптимальне поглинання забруднень і вологи, а наявність густої зовнішньої бахроми дає змогу ефективно збирати крупне сміття за умови гарного ковзання по підлозі. Крім того, моп має 4 ярлички різних кольорів (синього, червоного, жовтого і зеленого). Моп із бавовни підходить для використання зі шваброю в комбінації з візком з одним або двома відрами та віджимом.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|CLASSIC
|Тип підлогового покриття
|Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
|Властивості підлогового покриття
|Гладкі та злегка структуровані
|Ступінь забруднення
|Низький та середній
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|40
|Текстильне кріплення
|Flaps система
|Текстурний текстиль
|Петельна структура
|Температура прання (°C)
|макс. 90
|Рекомендація з прання (°C)
|60
|Цикли прання¹⁾
|прим. 250
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту / Маса на м² (кг)
|0,164
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання