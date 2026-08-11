Моп з бавовни, 40 см

Петлі та зовнішня бахрома цього мопа складаються головним чином з м'якої бавовни. Він фіксується на затискачах і призначений для застосування зі шваброю в поєднанні з відром і віджимом.

Дуже зручний у застосуванні завдяки безконтактній фіксації затискачами і відмінно підходить для видалення великих об'ємів бруду навіть з нерівних підлогових покриттів. Рівномірний розподіл петель забезпечує оптимальне поглинання забруднень і вологи, а наявність густої зовнішньої бахроми дає змогу ефективно збирати крупне сміття за умови гарного ковзання по підлозі. Крім того, моп має 4 ярлички різних кольорів (синього, червоного, жовтого і зеленого). Моп із бавовни підходить для використання зі шваброю в комбінації з візком з одним або двома відрами та віджимом.

Специфікації

Технічні характеристики

Програма CLASSIC
Тип підлогового покриття Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
Властивості підлогового покриття Гладкі та злегка структуровані
Ступінь забруднення Низький та середній
Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина (см) 40
Текстильне кріплення Flaps система
Текстурний текстиль Петельна структура
Температура прання (°C) макс. 90
Рекомендація з прання (°C) 60
Цикли прання¹⁾ прим. 250
Кількість (шт.) 1
Маса продукту / Маса на м² (кг) 0,164
Розміри (Д × Ш) (мм) 400 / 140

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.

Моп з бавовни, 40 см
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
Чистячий засіб