Комплект для влажной уборки пола Kit Ray Infinity

Комплект Ray Infinity: 1 рукоятка с баком и двойной эргономичной поворотной рукояткой, 1 каркас Velook 40 см, 1 плоский моп Soft Striat с бортиком.

Ручка с резервуаром для уборки без ведра с рамкой и системой крепления с лентой. Идеально подходит для труднодоступных мест, таких как лестницы, и для точной уборки неожиданной грязи или в сочетании с уборкой с использованием оборудования.

Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля Крепление на липучке
Тип рукоятки Фиксированное
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,91
Масса с упаковкой (кг) 1,61
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 x 90
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 90 x 1580

Оснащение

  • Ergo Connection
Комплект для влажной уборки пола Kit Ray Infinity

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Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Принадлежности