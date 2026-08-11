Комплект для влажной уборки пола Kit Ray Infinity
Комплект Ray Infinity: 1 рукоятка с баком и двойной эргономичной поворотной рукояткой, 1 каркас Velook 40 см, 1 плоский моп Soft Striat с бортиком.
Ручка с резервуаром для уборки без ведра с рамкой и системой крепления с лентой. Идеально подходит для труднодоступных мест, таких как лестницы, и для точной уборки неожиданной грязи или в сочетании с уборкой с использованием оборудования.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Крепление на липучке
|Тип рукоятки
|Фиксированное
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,91
|Масса с упаковкой (кг)
|1,61
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 x 90
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 90 x 1580
Оснащение
- Ergo Connection
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Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка