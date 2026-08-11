Швабра з системою розбризкування, з кріпленням насадки липучкою і закріплюваною на рукоятці ємністю для миючого засобу, що дає змогу працювати без відра. Рішення для прибирання в тісних місцях (наприклад, на сходах) і швидкого усунення локальних забруднень. Може використовуватися і в комбінації з механізованим прибиранням.