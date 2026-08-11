Комплект для вологого прибирання підлоги Kit Ray Infinity
Комплект включає ручку з ємністю і поворотною подвійною ергономічною рукояткою, тримач Velook (40 см) та моп Soft Striat з липучкою і подвійною прошивкою краю.
Швабра з системою розбризкування, з кріпленням насадки липучкою і закріплюваною на рукоятці ємністю для миючого засобу, що дає змогу працювати без відра. Рішення для прибирання в тісних місцях (наприклад, на сходах) і швидкого усунення локальних забруднень. Може використовуватися і в комбінації з механізованим прибиранням.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина (см)
|40
|Текстильне кріплення
|Hook&Loop система
|Тип держака
|фіксація
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту / Маса на м² (кг)
|0,91
|Маса з упаковкою (кг)
|1,61
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|400 x 90
|Розміри (в упаковці) (мм)
|400 x 90 x 1580
Оснащення
- Ergo Connection
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Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання