Комплект для вологого прибирання підлоги Kit Ray Infinity

Комплект включає ручку з ємністю і поворотною подвійною ергономічною рукояткою, тримач Velook (40 см) та моп Soft Striat з липучкою і подвійною прошивкою краю.

Швабра з системою розбризкування, з кріпленням насадки липучкою і закріплюваною на рукоятці ємністю для миючого засобу, що дає змогу працювати без відра. Рішення для прибирання в тісних місцях (наприклад, на сходах) і швидкого усунення локальних забруднень. Може використовуватися і в комбінації з механізованим прибиранням.

Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина (см) 40
Текстильне кріплення Hook&Loop система
Тип держака фіксація
Кількість (шт.) 1
Маса продукту / Маса на м² (кг) 0,91
Маса з упаковкою (кг) 1,61
Розміри (Д × Ш) (мм) 400 x 90
Розміри (в упаковці) (мм) 400 x 90 x 1580

Оснащення

  • Ergo Connection
Комплект для вологого прибирання підлоги Kit Ray Infinity

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Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
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