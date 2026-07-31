Гостиничная тележка Hotel Classic I

Прочная тележка для гостиниц Hotel Classic I с откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка. Рассчитана на уборку от 12 до 15 номеров. Оснащена 3 деревянными полками и 5 большими колесами.

Тележку Hotel Classic I можно легко перевозить в лифтах и по узким коридорам – благодаря 5 поворотным колесам диаметром 125 мм. Эта эргономичная гостиничная тележка прочной конструкции рассчитана на обслуживание до 15 номеров. Откидной держатель для мусорного мешка рассчитан на большой объем собираемого мусора (120 л), а 3 деревянные полки обеспечивают перевозку уборочного инвентаря и необходимых материалов, а также удобный доступ к ним. Нержавеющие материалы гарантируют долгий срок службы тележки, гладкие поверхности которой облегчают ее очистку.

Особенности и преимущества
Гостиничная тележка Hotel Classic I: Высочайшая эргономичность
Высочайшая эргономичность
Удобное выполнение работ в вертикальном положении. Удобный доступ к мусорному мешку и инвентарю.
Гостиничная тележка Hotel Classic I: Высокое качество
Высокое качество
Высококачественные, не подверженные коррозии материалы и очень прочная конструкция.
Гостиничная тележка Hotel Classic I: Гигиеничная очистка тележки
Гигиеничная очистка тележки
Гладкие поверхности облегчают очистку.
Простота маневрирования
  • Пять поворотных колес позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Превосходное оснащение
  • Со 120-литровым мусорным мешком и 3 деревянными полками.
Спецификации

Технические характеристики

Программа STANDARD / CLASSIC
Объем собираемого мусора (л) 120
Материал Лакированная сталь / Полипропилен
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 34
Масса с упаковкой (кг) 36,427
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 530 x 1280
Размеры (в упаковке) (мм) 1170 x 530 x 1280
Принадлежности