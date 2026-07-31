Гостиничная тележка Hotel Classic I
Прочная тележка для гостиниц Hotel Classic I с откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка. Рассчитана на уборку от 12 до 15 номеров. Оснащена 3 деревянными полками и 5 большими колесами.
Тележку Hotel Classic I можно легко перевозить в лифтах и по узким коридорам – благодаря 5 поворотным колесам диаметром 125 мм. Эта эргономичная гостиничная тележка прочной конструкции рассчитана на обслуживание до 15 номеров. Откидной держатель для мусорного мешка рассчитан на большой объем собираемого мусора (120 л), а 3 деревянные полки обеспечивают перевозку уборочного инвентаря и необходимых материалов, а также удобный доступ к ним. Нержавеющие материалы гарантируют долгий срок службы тележки, гладкие поверхности которой облегчают ее очистку.
Особенности и преимущества
Высочайшая эргономичностьУдобное выполнение работ в вертикальном положении. Удобный доступ к мусорному мешку и инвентарю.
Высокое качествоВысококачественные, не подверженные коррозии материалы и очень прочная конструкция.
Гигиеничная очистка тележкиГладкие поверхности облегчают очистку.
Простота маневрирования
- Пять поворотных колес позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Превосходное оснащение
- Со 120-литровым мусорным мешком и 3 деревянными полками.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD / CLASSIC
|Объем собираемого мусора (л)
|120
|Материал
|Лакированная сталь / Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|34
|Масса с упаковкой (кг)
|36,427
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 530 x 1280
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1170 x 530 x 1280