Тележку Hotel Classic I можно легко перевозить в лифтах и по узким коридорам – благодаря 5 поворотным колесам диаметром 125 мм. Эта эргономичная гостиничная тележка прочной конструкции рассчитана на обслуживание до 15 номеров. Откидной держатель для мусорного мешка рассчитан на большой объем собираемого мусора (120 л), а 3 деревянные полки обеспечивают перевозку уборочного инвентаря и необходимых материалов, а также удобный доступ к ним. Нержавеющие материалы гарантируют долгий срок службы тележки, гладкие поверхности которой облегчают ее очистку.