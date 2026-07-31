Готельний візок Hotel Classic I

Міцний візок для готелів Hotel Classic I з відкидним тримачем для 120-літрового сміттєвого мішка. Розрахований на прибирання від 12 до 15 номерів. Оснащений 3 дерев'яними полицями та 5 великими колесами.

Візок Hotel Classic I можна легко перевозити в ліфтах і вузькими коридорами – завдяки 5 поворотним колесам діаметром 125 мм. Цей ергономічний готельний візок міцної конструкції розрахований на обслуговування до 15 номерів. Відкидний тримач для сміттєвого мішка розрахований на великий об'єм зібраного сміття (120 л), а 3 дерев'яні полиці забезпечують перевезення прибирального інвентарю та необхідних матеріалів, а також зручний доступ до них. Нержавіючі матеріали гарантують довгий термін служби візка, гладкі поверхні якого полегшують його очищення.

Особливості та переваги
Готельний візок Hotel Classic I: Найвища ергономічність
Найвища ергономічність
Зручне виконання робіт у вертикальному положенні. Зручний доступ до сміттєвого мішка та інвентарю.
Готельний візок Hotel Classic I: Висока якість
Висока якість
Високоякісні, не схильні до корозії матеріали і дуже міцна конструкція.
Готельний візок Hotel Classic I: Гігієнічне очищення візка
Гігієнічне очищення візка
Гладкі поверхні полегшують очищення.
Простота маневрування
  • П'ять поворотних коліс дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Відмінне оснащення
  • З 120-літровим сміттєвим мішком і 3 дерев'яними полицями.
Специфікації

Технічні характеристики

Програма STANDARD / CLASSIC
Об'єм зібраного сміття (л) 120
Матеріал Лакована сталь / Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 34
Маса з упаковкою (кг) 36,427
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 530 x 1280
Розміри (в упаковці) (мм) 1170 x 530 x 1280
Аксесуари