Готельний візок Hotel Classic I
Міцний візок для готелів Hotel Classic I з відкидним тримачем для 120-літрового сміттєвого мішка. Розрахований на прибирання від 12 до 15 номерів. Оснащений 3 дерев'яними полицями та 5 великими колесами.
Візок Hotel Classic I можна легко перевозити в ліфтах і вузькими коридорами – завдяки 5 поворотним колесам діаметром 125 мм. Цей ергономічний готельний візок міцної конструкції розрахований на обслуговування до 15 номерів. Відкидний тримач для сміттєвого мішка розрахований на великий об'єм зібраного сміття (120 л), а 3 дерев'яні полиці забезпечують перевезення прибирального інвентарю та необхідних матеріалів, а також зручний доступ до них. Нержавіючі матеріали гарантують довгий термін служби візка, гладкі поверхні якого полегшують його очищення.
Особливості та переваги
Найвища ергономічністьЗручне виконання робіт у вертикальному положенні. Зручний доступ до сміттєвого мішка та інвентарю.
Висока якістьВисокоякісні, не схильні до корозії матеріали і дуже міцна конструкція.
Гігієнічне очищення візкаГладкі поверхні полегшують очищення.
Простота маневрування
- П'ять поворотних коліс дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Відмінне оснащення
- З 120-літровим сміттєвим мішком і 3 дерев'яними полицями.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|STANDARD / CLASSIC
|Об'єм зібраного сміття (л)
|120
|Матеріал
|Лакована сталь / Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|34
|Маса з упаковкою (кг)
|36,427
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 530 x 1280
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1170 x 530 x 1280