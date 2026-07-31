Візок Hotel Classic I можна легко перевозити в ліфтах і вузькими коридорами – завдяки 5 поворотним колесам діаметром 125 мм. Цей ергономічний готельний візок міцної конструкції розрахований на обслуговування до 15 номерів. Відкидний тримач для сміттєвого мішка розрахований на великий об'єм зібраного сміття (120 л), а 3 дерев'яні полиці забезпечують перевезення прибирального інвентарю та необхідних матеріалів, а також зручний доступ до них. Нержавіючі матеріали гарантують довгий термін служби візка, гладкі поверхні якого полегшують його очищення.