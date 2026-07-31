Гостиничная тележка Hotel Classic II

Тележка для гостиниц, рассчитанная на уборку от 15 до 18 номеров: Hotel Classic II с откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка, 3 деревянными полками и 5 колесами диаметром 125 мм.

Тележка для гостиниц Hotel Classic II прекрасно подходит для обслуживания от 15 до 18 номеров. Оснащенная 3 деревянными полками, обеспечивающими размещение уборочного инвентаря и других необходимых материалов и удобный доступ к ним, а также откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка, эта прочная тележка обеспечивает простое выполнение работ и исключает переутомление. При этом, 5 поворотных колес 125-миллиметрового диаметра позволяют легко разворачиваться даже в тесном пространстве. Изготовленная из нержавеющих материалов и имеющая гладкие поверхности, тележка впечатляет долгим сроком службы и простотой очистки.

Особенности и преимущества
Гостиничная тележка Hotel Classic II: Высочайшая эргономичность
Высочайшая эргономичность
Удобное выполнение работ в вертикальном положении. Удобный доступ к мусорному мешку и инвентарю.
Гостиничная тележка Hotel Classic II: Высокое качество
Высокое качество
Высококачественные, не подверженные коррозии материалы и очень прочная конструкция.
Гостиничная тележка Hotel Classic II: Гигиеничная очистка тележки
Гигиеничная очистка тележки
Гладкие поверхности облегчают очистку.
Простота маневрирования
  • Пять поворотных колес позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Превосходное оснащение
  • Со 120-литровым мусорным мешком и 3 деревянными полками.
Спецификации

Технические характеристики

Программа STANDARD / CLASSIC
Объем собираемого мусора (л) 120
Материал Лакированная сталь / Полипропилен
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 37,5
Масса с упаковкой (кг) 39,939
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1270 x 530 x 1280
Размеры (в упаковке) (мм) 1270 x 530 x 1280
Принадлежности