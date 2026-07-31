Тележка для гостиниц Hotel Classic II прекрасно подходит для обслуживания от 15 до 18 номеров. Оснащенная 3 деревянными полками, обеспечивающими размещение уборочного инвентаря и других необходимых материалов и удобный доступ к ним, а также откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка, эта прочная тележка обеспечивает простое выполнение работ и исключает переутомление. При этом, 5 поворотных колес 125-миллиметрового диаметра позволяют легко разворачиваться даже в тесном пространстве. Изготовленная из нержавеющих материалов и имеющая гладкие поверхности, тележка впечатляет долгим сроком службы и простотой очистки.