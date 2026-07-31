Гостиничная тележка Hotel Classic II
Тележка для гостиниц, рассчитанная на уборку от 15 до 18 номеров: Hotel Classic II с откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка, 3 деревянными полками и 5 колесами диаметром 125 мм.
Тележка для гостиниц Hotel Classic II прекрасно подходит для обслуживания от 15 до 18 номеров. Оснащенная 3 деревянными полками, обеспечивающими размещение уборочного инвентаря и других необходимых материалов и удобный доступ к ним, а также откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка, эта прочная тележка обеспечивает простое выполнение работ и исключает переутомление. При этом, 5 поворотных колес 125-миллиметрового диаметра позволяют легко разворачиваться даже в тесном пространстве. Изготовленная из нержавеющих материалов и имеющая гладкие поверхности, тележка впечатляет долгим сроком службы и простотой очистки.
Особенности и преимущества
Высочайшая эргономичностьУдобное выполнение работ в вертикальном положении. Удобный доступ к мусорному мешку и инвентарю.
Высокое качествоВысококачественные, не подверженные коррозии материалы и очень прочная конструкция.
Гигиеничная очистка тележкиГладкие поверхности облегчают очистку.
Простота маневрирования
- Пять поворотных колес позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Превосходное оснащение
- Со 120-литровым мусорным мешком и 3 деревянными полками.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD / CLASSIC
|Объем собираемого мусора (л)
|120
|Материал
|Лакированная сталь / Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|37,5
|Масса с упаковкой (кг)
|39,939
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1270 x 530 x 1280
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1270 x 530 x 1280