Готельний візок Hotel Classic II
Візок для готелів, розрахований на прибирання від 15 до 18 номерів: Hotel Classic II з відкидним тримачем для 120-літрового мішка для сміття, 3 дерев'яними полицями і 5 колесами діаметром 125 мм.
Візок для готелів Hotel Classic II відмінно підходить для обслуговування від 15 до 18 номерів. Він оснащений 3 дерев'яними полицями, які забезпечують розміщення прибирального інвентарю та інших необхідних матеріалів і зручний доступ до них, а також відкидним тримачем для 120-літрового мішка для сміття. Цей міцний візок забезпечує просте виконання робіт і виключає перевтому. При цьому, 5 поворотних коліс 125-міліметрового діаметра дають змогу легко розвертатися навіть в обмежених просторових умовах. Оскільки візок виготовлений з нержавіючих матеріалів та має гладкі поверхні, він вражає довгим терміном служби і простотою очищення.
Особливості та переваги
Найвища ергономічністьЗручне виконання робіт у вертикальному положенні. Зручний доступ до сміттєвого мішка та інвентарю.
Висока якістьВисокоякісні, не схильні до корозії матеріали і дуже міцна конструкція.
Гігієнічне очищення візкаГладкі поверхні полегшують очищення.
Простота маневрування
- П'ять поворотних коліс дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Відмінне оснащення
- З 120-літровим сміттєвим мішком і 3 дерев'яними полицями.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|STANDARD / CLASSIC
|Об'єм зібраного сміття (л)
|120
|Матеріал
|Лакована сталь / Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|37,5
|Маса з упаковкою (кг)
|39,939
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1270 x 530 x 1280
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1270 x 530 x 1280