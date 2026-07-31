Візок для готелів Hotel Classic II відмінно підходить для обслуговування від 15 до 18 номерів. Він оснащений 3 дерев'яними полицями, які забезпечують розміщення прибирального інвентарю та інших необхідних матеріалів і зручний доступ до них, а також відкидним тримачем для 120-літрового мішка для сміття. Цей міцний візок забезпечує просте виконання робіт і виключає перевтому. При цьому, 5 поворотних коліс 125-міліметрового діаметра дають змогу легко розвертатися навіть в обмежених просторових умовах. Оскільки візок виготовлений з нержавіючих матеріалів та має гладкі поверхні, він вражає довгим терміном служби і простотою очищення.