Готельний візок Hotel Classic II

Візок для готелів, розрахований на прибирання від 15 до 18 номерів: Hotel Classic II з відкидним тримачем для 120-літрового мішка для сміття, 3 дерев'яними полицями і 5 колесами діаметром 125 мм.

Візок для готелів Hotel Classic II відмінно підходить для обслуговування від 15 до 18 номерів. Він оснащений 3 дерев'яними полицями, які забезпечують розміщення прибирального інвентарю та інших необхідних матеріалів і зручний доступ до них, а також відкидним тримачем для 120-літрового мішка для сміття. Цей міцний візок забезпечує просте виконання робіт і виключає перевтому. При цьому, 5 поворотних коліс 125-міліметрового діаметра дають змогу легко розвертатися навіть в обмежених просторових умовах. Оскільки візок виготовлений з нержавіючих матеріалів та має гладкі поверхні, він вражає довгим терміном служби і простотою очищення.

Особливості та переваги
Готельний візок Hotel Classic II: Найвища ергономічність
Найвища ергономічність
Зручне виконання робіт у вертикальному положенні. Зручний доступ до сміттєвого мішка та інвентарю.
Готельний візок Hotel Classic II: Висока якість
Висока якість
Високоякісні, не схильні до корозії матеріали і дуже міцна конструкція.
Готельний візок Hotel Classic II: Гігієнічне очищення візка
Гігієнічне очищення візка
Гладкі поверхні полегшують очищення.
Простота маневрування
  • П'ять поворотних коліс дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Відмінне оснащення
  • З 120-літровим сміттєвим мішком і 3 дерев'яними полицями.
Специфікації

Технічні характеристики

Програма STANDARD / CLASSIC
Об'єм зібраного сміття (л) 120
Матеріал Лакована сталь / Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 37,5
Маса з упаковкою (кг) 39,939
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1270 x 530 x 1280
Розміри (в упаковці) (мм) 1270 x 530 x 1280
Аксесуари