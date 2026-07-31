Гостиничная тележка Hotel Classic III

В базовое оснащение гостиничной тележки Hotel Classic III входит откидной держатель для 120-литрового мусорного мешка. Тележка, рассчитанная на уборку от 10 до 12 номеров, оснащена также 3 деревянными полками и 4 большими колесами.

Тележка Hotel Classic III – превосходный и экономичный выбор для обслуживания 10 – 12 гостиничных номеров, позволяющий выполнять работы в удобном вертикальном положении. Тележка оснащена 3 деревянными полками для размещения уборочного инвентаря и других материалов, а также откидным держателем для мусорного мешка объемом 120 л. Изготовленная из высококачественных нержавеющих материалов, она отличается очень прочной и долговечной конструкцией, причем гладкие поверхности позволяют легко очищать ее. Оснащение тележки Hotel Classic III четырьмя поворотными колесами диаметром 125 мм обеспечивает удобство ее перемещения, в том числе и в тесных коридорах или лифтах.

Особенности и преимущества
Гостиничная тележка Hotel Classic III: Высочайшая эргономичность
Высочайшая эргономичность
Удобное выполнение работ в вертикальном положении. Удобный доступ к мусорному мешку и инвентарю.
Гостиничная тележка Hotel Classic III: Высокое качество
Высокое качество
Высококачественные, не подверженные коррозии материалы и очень прочная конструкция.
Гостиничная тележка Hotel Classic III: Гигиеничная очистка тележки
Гигиеничная очистка тележки
Гладкие поверхности облегчают очистку.
Простота маневрирования
  • Четыре поворотных колеса позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Превосходное оснащение
  • Со 120-литровым мусорным мешком и 3 деревянными полками.
Спецификации

Технические характеристики

Программа STANDARD / CLASSIC
Объем собираемого мусора (л) 120
Материал Лакированная сталь / Полипропилен
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 28,94
Масса с упаковкой (кг) 31,379
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1070 x 530 x 1280
Размеры (в упаковке) (мм) 1070 x 530 x 1280
Принадлежности