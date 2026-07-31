Гостиничная тележка Hotel Classic III
В базовое оснащение гостиничной тележки Hotel Classic III входит откидной держатель для 120-литрового мусорного мешка. Тележка, рассчитанная на уборку от 10 до 12 номеров, оснащена также 3 деревянными полками и 4 большими колесами.
Тележка Hotel Classic III – превосходный и экономичный выбор для обслуживания 10 – 12 гостиничных номеров, позволяющий выполнять работы в удобном вертикальном положении. Тележка оснащена 3 деревянными полками для размещения уборочного инвентаря и других материалов, а также откидным держателем для мусорного мешка объемом 120 л. Изготовленная из высококачественных нержавеющих материалов, она отличается очень прочной и долговечной конструкцией, причем гладкие поверхности позволяют легко очищать ее. Оснащение тележки Hotel Classic III четырьмя поворотными колесами диаметром 125 мм обеспечивает удобство ее перемещения, в том числе и в тесных коридорах или лифтах.
Особенности и преимущества
Высочайшая эргономичностьУдобное выполнение работ в вертикальном положении. Удобный доступ к мусорному мешку и инвентарю.
Высокое качествоВысококачественные, не подверженные коррозии материалы и очень прочная конструкция.
Гигиеничная очистка тележкиГладкие поверхности облегчают очистку.
Простота маневрирования
- Четыре поворотных колеса позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Превосходное оснащение
- Со 120-литровым мусорным мешком и 3 деревянными полками.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD / CLASSIC
|Объем собираемого мусора (л)
|120
|Материал
|Лакированная сталь / Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|28,94
|Масса с упаковкой (кг)
|31,379
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1070 x 530 x 1280
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1070 x 530 x 1280