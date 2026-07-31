Тележка Hotel Classic III – превосходный и экономичный выбор для обслуживания 10 – 12 гостиничных номеров, позволяющий выполнять работы в удобном вертикальном положении. Тележка оснащена 3 деревянными полками для размещения уборочного инвентаря и других материалов, а также откидным держателем для мусорного мешка объемом 120 л. Изготовленная из высококачественных нержавеющих материалов, она отличается очень прочной и долговечной конструкцией, причем гладкие поверхности позволяют легко очищать ее. Оснащение тележки Hotel Classic III четырьмя поворотными колесами диаметром 125 мм обеспечивает удобство ее перемещения, в том числе и в тесных коридорах или лифтах.