Візок Hotel Classic III – відмінний та економічний вибір для обслуговування 10 – 12 готельних номерів, який дає змогу виконувати роботи в зручному вертикальному положенні. Візок оснащений 3 дерев'яними полицями для розміщення прибирального інвентарю та інших матеріалів, а також відкидним тримачем для сміттєвого мішка об'ємом 120 л. Виготовлений з високоякісних нержавіючих матеріалів, він відрізняється дуже міцною та довговічною конструкцією, причому гладкі поверхні дають змогу легко очищати його. Оснащення візка Hotel Classic III чотирма поворотними колесами діаметром 125 мм забезпечує зручність його переміщення, зокрема й у тісних коридорах або ліфтах.