Готельний візок Hotel Classic III
До базового оснащення готельного візка Hotel Classic III входить відкидний тримач для 120-літрового сміттєвого мішка. Візок, розрахований на прибирання від 10 до 12 номерів, оснащений також 3 дерев'яними полицями і 4 великими колесами.
Візок Hotel Classic III – відмінний та економічний вибір для обслуговування 10 – 12 готельних номерів, який дає змогу виконувати роботи в зручному вертикальному положенні. Візок оснащений 3 дерев'яними полицями для розміщення прибирального інвентарю та інших матеріалів, а також відкидним тримачем для сміттєвого мішка об'ємом 120 л. Виготовлений з високоякісних нержавіючих матеріалів, він відрізняється дуже міцною та довговічною конструкцією, причому гладкі поверхні дають змогу легко очищати його. Оснащення візка Hotel Classic III чотирма поворотними колесами діаметром 125 мм забезпечує зручність його переміщення, зокрема й у тісних коридорах або ліфтах.
Особливості та переваги
Найвища ергономічністьЗручне виконання робіт у вертикальному положенні. Зручний доступ до сміттєвого мішка та інвентарю.
Висока якістьВисокоякісні, не схильні до корозії матеріали і дуже міцна конструкція.
Гігієнічне очищення візкаГладкі поверхні полегшують очищення.
Простота маневрування
- Чотири поворотних колеса дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Відмінне оснащення
- З 120-літровим сміттєвим мішком і 3 дерев'яними полицями.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|STANDARD / CLASSIC
|Об'єм зібраного сміття (л)
|120
|Матеріал
|Лакована сталь / Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|28,94
|Маса з упаковкою (кг)
|31,379
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1070 x 530 x 1280
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1070 x 530 x 1280