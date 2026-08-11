Гостиничная тележка Trolley Hotel Premium I

Высококачественная гостиничная тележка Hotel Premium I, рассчитанная на обслуживание от 6 до 8 номеров, оснащена откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка и колёсами диаметром 125 мм с отбойниками. Конструкция тележки обеспечивает лёгкое перемещение даже при полной загрузке.

Высочайшее качество и возможность без проблем маневрировать в ограниченном пространстве даже при полной загрузке: гостиничная тележка Hotel Premium I впечатляет отличной эргономикой, прочной конструкцией, стойкостью к коррозии и длительным сроком службы.

Особенности и преимущества
Гостиничная тележка Trolley Hotel Premium I: Высочайшая эргономичность
Высочайшая эргономичность
Удобное выполнение работ в вертикальном положении. Удобный доступ к мусорному мешку и инвентарю.
Гостиничная тележка Trolley Hotel Premium I: Высокое качество
Высокое качество
Гостиничная тележка Trolley Hotel Premium I: Гигиеничная очистка тележки
Гигиеничная очистка тележки
Гладкие поверхности облегчают очистку.
Простота маневрирования
  • Четыре поворотных колеса позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Превосходное оснащение
Спецификации

Технические характеристики

Программа ПРОДВИНУТЫЙ
Объем собираемого мусора (л) 120
Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 27,4
Масса с упаковкой (кг) 30,419
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1130 x 640 x 1425
Размеры (в упаковке) (мм) 1130 x 640 x 1425
Принадлежности