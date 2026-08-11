Гостиничная тележка Trolley Hotel Premium I
Высококачественная гостиничная тележка Hotel Premium I, рассчитанная на обслуживание от 6 до 8 номеров, оснащена откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка и колёсами диаметром 125 мм с отбойниками. Конструкция тележки обеспечивает лёгкое перемещение даже при полной загрузке.
Высочайшее качество и возможность без проблем маневрировать в ограниченном пространстве даже при полной загрузке: гостиничная тележка Hotel Premium I впечатляет отличной эргономикой, прочной конструкцией, стойкостью к коррозии и длительным сроком службы.
Особенности и преимущества
Высочайшая эргономичностьУдобное выполнение работ в вертикальном положении. Удобный доступ к мусорному мешку и инвентарю.
Высокое качество
Гигиеничная очистка тележкиГладкие поверхности облегчают очистку.
Простота маневрирования
- Четыре поворотных колеса позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Превосходное оснащение
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|ПРОДВИНУТЫЙ
|Объем собираемого мусора (л)
|120
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|27,4
|Масса с упаковкой (кг)
|30,419
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1130 x 640 x 1425
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1130 x 640 x 1425