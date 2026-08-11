Готельний візок Trolley Hotel Premium I
Високоякісний готельний візок Hotel Premium I, розрахований на обслуговування від 6 до 8 номерів, оснащений відкидним тримачем для 120-літрового сміттєвого мішка і колесами 125-міліметрового діаметра з відбійниками. Його конструкція забезпечує легке переміщення навіть при повному завантаженні.
Найвища якість і можливість без проблем маневрувати в тісному просторі навіть при повному завантаженні: готельний візок Hotel Premium I вражає відмінною ергономічністю, міцною конструкцією, стійкістю до корозії і тривалим терміном служби.
Особливості та переваги
Найвища ергономічністьЗручне виконання робіт у вертикальному положенні. Зручний доступ до сміттєвого мішка та інвентарю.
Висока якість
Гігієнічне очищення візкаГладкі поверхні полегшують очищення.
Простота маневрування
- Чотири поворотних колеса дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Відмінне оснащення
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|ADVANCED
|Об'єм зібраного сміття (л)
|120
|Матеріал
|Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|27,4
|Маса з упаковкою (кг)
|30,419
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1130 x 640 x 1425
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1130 x 640 x 1425