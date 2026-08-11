Готельний візок Trolley Hotel Premium I

Високоякісний готельний візок Hotel Premium I, розрахований на обслуговування від 6 до 8 номерів, оснащений відкидним тримачем для 120-літрового сміттєвого мішка і колесами 125-міліметрового діаметра з відбійниками. Його конструкція забезпечує легке переміщення навіть при повному завантаженні.

Найвища якість і можливість без проблем маневрувати в тісному просторі навіть при повному завантаженні: готельний візок Hotel Premium I вражає відмінною ергономічністю, міцною конструкцією, стійкістю до корозії і тривалим терміном служби.

Особливості та переваги
Готельний візок Trolley Hotel Premium I: Найвища ергономічність
Найвища ергономічність
Зручне виконання робіт у вертикальному положенні. Зручний доступ до сміттєвого мішка та інвентарю.
Готельний візок Trolley Hotel Premium I: Висока якість
Висока якість
Готельний візок Trolley Hotel Premium I: Гігієнічне очищення візка
Гігієнічне очищення візка
Гладкі поверхні полегшують очищення.
Простота маневрування
  • Чотири поворотних колеса дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Відмінне оснащення
Специфікації

Технічні характеристики

Програма ADVANCED
Об'єм зібраного сміття (л) 120
Матеріал Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 27,4
Маса з упаковкою (кг) 30,419
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1130 x 640 x 1425
Розміри (в упаковці) (мм) 1130 x 640 x 1425
Аксесуари