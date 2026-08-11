Тележка Hotel Premium II впечатляет высоким качеством и функциональностью. Конструкция из нержавеющих материалов с гладкими поверхностями обеспечивает долгий срок службы и лёгкость очистки. Кроме того, она отличается отличной эргономикой, а 4 поворотных колеса позволяют без усилий разворачиваться даже в ограниченном пространстве. При этом колёса снабжены отбойниками, которые предотвращают повреждения тележки Hotel Premium II при столкновениях.