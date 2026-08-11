Гостиничная тележка Trolley Hotel Premium II
Колёса диаметром 125 мм с отбойниками позволяют легко перемещать гостиничную тележку Hotel Premium II даже при полной загрузке. Тележка оснащена держателем для мусорного мешка и рассчитана на обслуживание 10–12 номеров.
Тележка Hotel Premium II впечатляет высоким качеством и функциональностью. Конструкция из нержавеющих материалов с гладкими поверхностями обеспечивает долгий срок службы и лёгкость очистки. Кроме того, она отличается отличной эргономикой, а 4 поворотных колеса позволяют без усилий разворачиваться даже в ограниченном пространстве. При этом колёса снабжены отбойниками, которые предотвращают повреждения тележки Hotel Premium II при столкновениях.
Особенности и преимущества
Высочайшая эргономичностьУдобное выполнение работ в вертикальном положении. Удобный доступ к мусорному мешку и инвентарю.
Высокое качество
Гигиеничная очистка тележкиГладкие поверхности облегчают очистку.
Простота маневрирования
- Четыре поворотных колеса позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Превосходное оснащение
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|PREMIUM
|Объем собираемого мусора (л)
|120
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|46,8
|Масса с упаковкой (кг)
|51,783
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1540 x 640 x 1425
|Размеры (в упаковке) (мм)
|930 x 540 x 291