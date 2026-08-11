Гостиничная тележка Trolley Hotel Premium II

Колёса диаметром 125 мм с отбойниками позволяют легко перемещать гостиничную тележку Hotel Premium II даже при полной загрузке. Тележка оснащена держателем для мусорного мешка и рассчитана на обслуживание 10–12 номеров.

Тележка Hotel Premium II впечатляет высоким качеством и функциональностью. Конструкция из нержавеющих материалов с гладкими поверхностями обеспечивает долгий срок службы и лёгкость очистки. Кроме того, она отличается отличной эргономикой, а 4 поворотных колеса позволяют без усилий разворачиваться даже в ограниченном пространстве. При этом колёса снабжены отбойниками, которые предотвращают повреждения тележки Hotel Premium II при столкновениях.

Особенности и преимущества
Гостиничная тележка Trolley Hotel Premium II: Высочайшая эргономичность
Высочайшая эргономичность
Удобное выполнение работ в вертикальном положении. Удобный доступ к мусорному мешку и инвентарю.
Гостиничная тележка Trolley Hotel Premium II: Высокое качество
Высокое качество
Гостиничная тележка Trolley Hotel Premium II: Гигиеничная очистка тележки
Гигиеничная очистка тележки
Гладкие поверхности облегчают очистку.
Простота маневрирования
  • Четыре поворотных колеса позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Превосходное оснащение
Спецификации

Технические характеристики

Программа PREMIUM
Объем собираемого мусора (л) 120
Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 46,8
Масса с упаковкой (кг) 51,783
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1540 x 640 x 1425
Размеры (в упаковке) (мм) 930 x 540 x 291
Принадлежности