Готельний візок Trolley Hotel Premium II
125-міліметрові колеса з відбійниками дають змогу легко переміщати готельний візок Hotel Premium II навіть при повному завантаженні. Візок, оснащений тримачем для сміттєвого мішка, розрахований на обслуговування 10 - 12 номерів.
Візок Hotel Premium II вражає високою якістю і функціональністю. Конструкція з нержавіючих матеріалів з гладкими поверхнями гарантує тривалий термін служби і простоту очищення. Крім того, він вирізняється відмінною ергономічністю, а 4 поворотних колеса дають змогу без великих зусиль розвертатися навіть у тісному просторі. При цьому, колеса забезпечені відбійниками, що унеможливлюють пошкодження візка Hotel Premium II навіть у разі зіткнень
Особливості та переваги
Найвища ергономічністьЗручне виконання робіт у вертикальному положенні. Зручний доступ до сміттєвого мішка та інвентарю.
Висока якість
Гігієнічне очищення візкаГладкі поверхні полегшують очищення.
Простота маневрування
- Чотири поворотних колеса дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Відмінне оснащення
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|PREMIUM
|Об'єм зібраного сміття (л)
|120
|Матеріал
|Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|46,8
|Маса з упаковкою (кг)
|51,783
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1540 x 640 x 1425
|Розміри (в упаковці) (мм)
|930 x 540 x 291