Візок Hotel Premium II вражає високою якістю і функціональністю. Конструкція з нержавіючих матеріалів з гладкими поверхнями гарантує тривалий термін служби і простоту очищення. Крім того, він вирізняється відмінною ергономічністю, а 4 поворотних колеса дають змогу без великих зусиль розвертатися навіть у тісному просторі. При цьому, колеса забезпечені відбійниками, що унеможливлюють пошкодження візка Hotel Premium II навіть у разі зіткнень