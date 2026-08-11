Готельний візок Trolley Hotel Premium II

125-міліметрові колеса з відбійниками дають змогу легко переміщати готельний візок Hotel Premium II навіть при повному завантаженні. Візок, оснащений тримачем для сміттєвого мішка, розрахований на обслуговування 10 - 12 номерів.

Візок Hotel Premium II вражає високою якістю і функціональністю. Конструкція з нержавіючих матеріалів з гладкими поверхнями гарантує тривалий термін служби і простоту очищення. Крім того, він вирізняється відмінною ергономічністю, а 4 поворотних колеса дають змогу без великих зусиль розвертатися навіть у тісному просторі. При цьому, колеса забезпечені відбійниками, що унеможливлюють пошкодження візка Hotel Premium II навіть у разі зіткнень

Особливості та переваги
Готельний візок Trolley Hotel Premium II: Найвища ергономічність
Найвища ергономічність
Зручне виконання робіт у вертикальному положенні. Зручний доступ до сміттєвого мішка та інвентарю.
Готельний візок Trolley Hotel Premium II: Висока якість
Висока якість
Готельний візок Trolley Hotel Premium II: Гігієнічне очищення візка
Гігієнічне очищення візка
Гладкі поверхні полегшують очищення.
Простота маневрування
  • Чотири поворотних колеса дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Відмінне оснащення
Специфікації

Технічні характеристики

Програма PREMIUM
Об'єм зібраного сміття (л) 120
Матеріал Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 46,8
Маса з упаковкою (кг) 51,783
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1540 x 640 x 1425
Розміри (в упаковці) (мм) 930 x 540 x 291
Аксесуари