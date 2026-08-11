Одноведерная уборочная тележка с вертикальным отжимом, 25 л
Нержавеющая тележка с одним ведром, полностью изготовленная из полипропилена, укомплектована удобным вертикальным отжимом для мопов и 25-литровым ведром синего цвета. Тележка оснащена 80-миллиметровыми колесами и защитными отбойниками. Цельная рама обеспечивает небольшой вес тележки и максимальную прочность конструкции.
Особенности и преимущества
Легкий и прочный
- Цельная опорная рама для малого веса и максимальной прочности.
Высокая совместимость
- Совместимость с обычными системами вкладок и карманов.
Экологично
- Изготовлен полностью из полипропилена и поэтому полностью пригоден для вторичной переработки.
Эргономичный отжим для мопов
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|5,61
|Масса с упаковкой (кг)
|6,915
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|530 x 430 x 910
|Размеры (в упаковке) (мм)
|530 x 430 x 910
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка