Одноведерная уборочная тележка с вертикальным отжимом, 25 л

Нержавеющая тележка с одним ведром, полностью изготовленная из полипропилена, укомплектована удобным вертикальным отжимом для мопов и 25-литровым ведром синего цвета. Тележка оснащена 80-миллиметровыми колесами и защитными отбойниками. Цельная рама обеспечивает небольшой вес тележки и максимальную прочность конструкции.

Особенности и преимущества
Легкий и прочный
  • Цельная опорная рама для малого веса и максимальной прочности.
Высокая совместимость
  • Совместимость с обычными системами вкладок и карманов.
Экологично
  • Изготовлен полностью из полипропилена и поэтому полностью пригоден для вторичной переработки.
Эргономичный отжим для мопов
Спецификации

Технические характеристики

Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 5,61
Масса с упаковкой (кг) 6,915
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 530 x 430 x 910
Размеры (в упаковке) (мм) 530 x 430 x 910
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Принадлежности