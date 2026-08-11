Одновідерний прибиральний візок з вертикальним прес-віджимом, 25 л

Нержавіючий візок з одним відром, виготовлений повністю з поліпропілену, укомплектований зручним вертикальним прес-віджимом для мопів і 25-літровим відром синього кольору. Візок оснащений 80-міліметровими колесами та захисними відбійниками. Цілісне шасі забезпечує малу вагу візка і максимальну міцність конструкції.

Особливості та переваги
Легкий і міцний
  • Цілісна база для мінімізації маси і забезпечення максимальної міцності.
Екологічно
Ергономічний прес для віджиму
Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 5,61
Маса з упаковкою (кг) 6,915
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 530 x 430 x 910
Розміри (в упаковці) (мм) 530 x 430 x 910
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
Аксесуари