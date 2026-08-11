Одновідерний прибиральний візок з вертикальним прес-віджимом, 25 л
Нержавіючий візок з одним відром, виготовлений повністю з поліпропілену, укомплектований зручним вертикальним прес-віджимом для мопів і 25-літровим відром синього кольору. Візок оснащений 80-міліметровими колесами та захисними відбійниками. Цілісне шасі забезпечує малу вагу візка і максимальну міцність конструкції.
Особливості та переваги
Легкий і міцний
- Цілісна база для мінімізації маси і забезпечення максимальної міцності.
Екологічно
Ергономічний прес для віджиму
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,61
|Маса з упаковкою (кг)
|6,915
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|530 x 430 x 910
|Розміри (в упаковці) (мм)
|530 x 430 x 910
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання