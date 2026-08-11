Одноведерная уборочная тележка с вертикальным отжимом и ручкой, 25 л

Высокомобильная тележка из полипропилена, оснащенная удобным вертикальным отжимом для мопов и 25-литровым ведром синего цвета. Прочная, легкая и устойчивая к коррозии: тележка для влажной уборки полностью изготовлена из высококачественного полипропилена, укомплектована удобным вертикальным отжимом для мопов, колесами диаметром 80 мм, отбойниками и 25-литровым ведром синего цвета. Боковая ручка для перемещения позволяет легко передвигать тележку даже в узких и заставленных помещениях.

Особенности и преимущества
Одноведерная уборочная тележка с вертикальным отжимом и ручкой, 25 л: Легкий и прочный
Легкий и прочный
Цельная опорная рама для малого веса и максимальной прочности.
Одноведерная уборочная тележка с вертикальным отжимом и ручкой, 25 л: Эргономичная боковая рукоятка
Эргономичная боковая рукоятка
Для простого обращения в ограниченном пространстве. Облегчает процессы полоскания и поворота.
Одноведерная уборочная тележка с вертикальным отжимом и ручкой, 25 л: Высокая совместимость
Высокая совместимость
Совместимость с обычными системами вкладок и карманов.
Экологично
  • Изготовлен полностью из полипропилена и поэтому полностью пригоден для вторичной переработки.
Спецификации

Технические характеристики

Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 5,9
Масса с упаковкой (кг) 7,25
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 620 x 430 x 910
Размеры (в упаковке) (мм) 620 x 430 x 910
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Принадлежности