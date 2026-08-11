Одноведерная уборочная тележка с вертикальным отжимом и ручкой, 25 л

Высокомобильная тележка из полипропилена, оснащенная удобным вертикальным отжимом для мопов и 25-литровым ведром синего цвета. Прочная, легкая и устойчивая к коррозии: тележка для влажной уборки полностью изготовлена из высококачественного полипропилена, укомплектована удобным вертикальным отжимом для мопов, колесами диаметром 80 мм, отбойниками и 25-литровым ведром синего цвета. Боковая ручка для перемещения позволяет легко передвигать тележку даже в узких и заставленных помещениях.