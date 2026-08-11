Одноведерная уборочная тележка с вертикальным отжимом и ручкой, 25 л
Высокомобильная тележка из полипропилена, оснащенная удобным вертикальным отжимом для мопов и 25-литровым ведром синего цвета. Прочная, легкая и устойчивая к коррозии: тележка для влажной уборки полностью изготовлена из высококачественного полипропилена, укомплектована удобным вертикальным отжимом для мопов, колесами диаметром 80 мм, отбойниками и 25-литровым ведром синего цвета. Боковая ручка для перемещения позволяет легко передвигать тележку даже в узких и заставленных помещениях.
Особенности и преимущества
Легкий и прочныйЦельная опорная рама для малого веса и максимальной прочности.
Эргономичная боковая рукояткаДля простого обращения в ограниченном пространстве. Облегчает процессы полоскания и поворота.
Высокая совместимостьСовместимость с обычными системами вкладок и карманов.
Экологично
- Изготовлен полностью из полипропилена и поэтому полностью пригоден для вторичной переработки.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|5,9
|Масса с упаковкой (кг)
|7,25
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|620 x 430 x 910
|Размеры (в упаковке) (мм)
|620 x 430 x 910
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка