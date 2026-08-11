Одновідерний прибиральний візок з вертикальним прес-віджимом та ручкою, 25 л
Високомобільний візок із поліпропілену, оснащений зручним вертикальним прес-віджимом для мопів і 25-літровим відром синього кольору. Міцний, легкий і не схильний до іржавіння: візок для вологого прибирання, виготовлений повністю з високоякісного поліпропілену, укомплектований зручним вертикальним прес-віджимом для мопів, колесами діаметром 80 мм, відбійниками і 25-літровим відром синього кольору. При цьому бічна рукоятка для переміщення дає змогу дуже легко переміщати її навіть у тісних і заставлених приміщеннях.
Особливості та переваги
Легкий і міцний
- Цілісна база для мінімізації маси і забезпечення максимальної міцності.
Екологічно
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,9
|Маса з упаковкою (кг)
|7,25
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|620 x 430 x 910
|Розміри (в упаковці) (мм)
|620 x 430 x 910
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання