Уборочная тележка Classic II обеспечивает выполнение работ без переутомления. Оснащенная надежным и удобным в обращении отжимом для мопов, эта тележка прекрасно подходит для повседневной поддерживающей уборки. В ее комплектацию входят ведра с цветовой кодировкой (6 л и 15 л), а также большой модуль для сбора мусора. Четыре поворотных колеса обеспечивают удобство перемещения, а лакированный стальной каркас – долгий срок службы.