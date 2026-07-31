Уборочная тележка Trolley Classic II
Уборочная тележка Classic II предназначена для оперативной поддерживающей уборки. Она оснащена модулем для сбора мусора, удобным отжимом для мопов, а также двумя ведрами разных цветов (6 л и 15 л).
Уборочная тележка Classic II обеспечивает выполнение работ без переутомления. Оснащенная надежным и удобным в обращении отжимом для мопов, эта тележка прекрасно подходит для повседневной поддерживающей уборки. В ее комплектацию входят ведра с цветовой кодировкой (6 л и 15 л), а также большой модуль для сбора мусора. Четыре поворотных колеса обеспечивают удобство перемещения, а лакированный стальной каркас – долгий срок службы.
Особенности и преимущества
Высокое качество
- высококачественные материалы и прочное исполнение
Высочайшая эргономичность
- удобный для спины механизм опускания и нажатия
Простота маневрирования
- Четыре поворотных колеса позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|CLASSIC
|Материал
|Сталь с полимерным покрытием / Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|14,13
|Масса с упаковкой (кг)
|16,56
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1070 x 660 x 1120
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1070 x 660 x 1120