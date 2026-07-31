Уборочная тележка Trolley Classic II

Уборочная тележка Classic II предназначена для оперативной поддерживающей уборки. Она оснащена модулем для сбора мусора, удобным отжимом для мопов, а также двумя ведрами разных цветов (6 л и 15 л).

Уборочная тележка Classic II обеспечивает выполнение работ без переутомления. Оснащенная надежным и удобным в обращении отжимом для мопов, эта тележка прекрасно подходит для повседневной поддерживающей уборки. В ее комплектацию входят ведра с цветовой кодировкой (6 л и 15 л), а также большой модуль для сбора мусора. Четыре поворотных колеса обеспечивают удобство перемещения, а лакированный стальной каркас – долгий срок службы.

Особенности и преимущества
Высокое качество
  • высококачественные материалы и прочное исполнение
Высочайшая эргономичность
  • удобный для спины механизм опускания и нажатия
Простота маневрирования
  • Четыре поворотных колеса позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Спецификации

Технические характеристики

Программа CLASSIC
Материал Сталь с полимерным покрытием / Полипропилен
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 14,13
Масса с упаковкой (кг) 16,56
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1070 x 660 x 1120
Размеры (в упаковке) (мм) 1070 x 660 x 1120
Принадлежности