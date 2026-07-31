Прибиральний візок Trolley Classic II
Призначений для оперативного підтримуючого прибирання. Він оснащений модулем для збору сміття, зручним прес-віджимом для мопів, а також двома 15-літровими і двома 6-літровими відрами різних кольорів. Чотири поворотних колеса забезпечують зручність переміщення, а лакований сталевий каркас – тривалий термін служби.
Особливості та переваги
Висока якість
- високоякісні матеріали та міцне виконання
Найвища ергономічність
- Ефективний механізм віджимання, що дбає про спину.
Простота маневрування
- Чотири поворотних колеса дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|CLASSIC
|Матеріал
|Сталь з полімерним покриттям / Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|14,13
|Маса з упаковкою (кг)
|16,56
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1070 x 660 x 1120
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1070 x 660 x 1120