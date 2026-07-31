Прибиральний візок Trolley Classic II

Призначений для оперативного підтримуючого прибирання. Він оснащений модулем для збору сміття, зручним прес-віджимом для мопів, а також двома 15-літровими і двома 6-літровими відрами різних кольорів. Чотири поворотних колеса забезпечують зручність переміщення, а лакований сталевий каркас – тривалий термін служби.

Особливості та переваги
Висока якість
  • високоякісні матеріали та міцне виконання
Найвища ергономічність
  • Ефективний механізм віджимання, що дбає про спину.
Простота маневрування
  • Чотири поворотних колеса дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Специфікації

Технічні характеристики

Програма CLASSIC
Матеріал Сталь з полімерним покриттям / Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 14,13
Маса з упаковкою (кг) 16,56
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1070 x 660 x 1120
Розміри (в упаковці) (мм) 1070 x 660 x 1120
Аксесуари