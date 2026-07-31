Благодаря большой вместимости и крупному модулю для сбора мусора экономичная тележка Classic IV отлично подходит как для поддерживающей уборки, так и для обслуживания объектов и утилизации образующихся отходов. Для облегчения уборки она оборудована высококачественным и эргономичным отжимом для мопов, а также четырьмя поворотными колёсами, обеспечивающими лёгкость маневрирования. Прочный лакированный стальной каркас гарантирует длительный срок службы.