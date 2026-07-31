Уборочная тележка Trolley Classic IV

Надёжная и экономичная тележка Classic IV оснащена отжимом для мопов и 6 ведрами различного объёма с цветовой маркировкой (6 и 15 л).

Благодаря большой вместимости и крупному модулю для сбора мусора экономичная тележка Classic IV отлично подходит как для поддерживающей уборки, так и для обслуживания объектов и утилизации образующихся отходов. Для облегчения уборки она оборудована высококачественным и эргономичным отжимом для мопов, а также четырьмя поворотными колёсами, обеспечивающими лёгкость маневрирования. Прочный лакированный стальной каркас гарантирует длительный срок службы.

Особенности и преимущества
Высокое качество
  • высококачественные материалы и прочное исполнение
Высочайшая эргономичность
  • удобный для спины механизм опускания и нажатия
Простота маневрирования
  • Четыре поворотных колеса позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Спецификации

Технические характеристики

Программа CLASSIC
Материал Сталь с полимерным покрытием / Полипропилен
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 20,18
Масса с упаковкой (кг) 23
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1385 x 650 x 1070
Размеры (в упаковке) (мм) 1385 x 650 x 1070
Принадлежности