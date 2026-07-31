Уборочная тележка Trolley Classic IV
Надёжная и экономичная тележка Classic IV оснащена отжимом для мопов и 6 ведрами различного объёма с цветовой маркировкой (6 и 15 л).
Благодаря большой вместимости и крупному модулю для сбора мусора экономичная тележка Classic IV отлично подходит как для поддерживающей уборки, так и для обслуживания объектов и утилизации образующихся отходов. Для облегчения уборки она оборудована высококачественным и эргономичным отжимом для мопов, а также четырьмя поворотными колёсами, обеспечивающими лёгкость маневрирования. Прочный лакированный стальной каркас гарантирует длительный срок службы.
Особенности и преимущества
Высокое качество
- высококачественные материалы и прочное исполнение
Высочайшая эргономичность
- удобный для спины механизм опускания и нажатия
Простота маневрирования
- Четыре поворотных колеса позволяют легко разворачиваться в тесном пространстве.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|CLASSIC
|Материал
|Сталь с полимерным покрытием / Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|20,18
|Масса с упаковкой (кг)
|23
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1385 x 650 x 1070
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1385 x 650 x 1070