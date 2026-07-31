Прибиральний візок Trolley Classic IV

Надійний та економічний візок Classic IV оснащений прес-віджимом для мопів і 6 відрами з колірним кодуванням різного об'єму (6 і 15 л).

Завдяки великій місткості та великому модулю для збору сміття економічний візок Classic IV чудово підходить як для підтримуючого прибирання, так і для виконання робіт з обслуговування об'єктів та утилізації відходів, що утворюються на них. Для полегшення прибиральних робіт він забезпечений високоякісним і ергономічним прес-віджимом для мопів, а також 4 поворотними колесами, що забезпечують простоту маневрування. Міцний лакований сталевий каркас гарантує його тривалий термін служби.

Особливості та переваги
Висока якість
  • Високоякісні матеріали та дуже міцна конструкція.
Найвища ергономічність
  • Ефективний механізм віджимання, що дбає про спину.
Простота маневрування
  • Чотири поворотних колеса дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Специфікації

Технічні характеристики

Програма CLASSIC
Матеріал Сталь з полімерним покриттям / Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 20,18
Маса з упаковкою (кг) 23
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1385 x 650 x 1070
Розміри (в упаковці) (мм) 1385 x 650 x 1070
Аксесуари