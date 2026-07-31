Завдяки великій місткості та великому модулю для збору сміття економічний візок Classic IV чудово підходить як для підтримуючого прибирання, так і для виконання робіт з обслуговування об'єктів та утилізації відходів, що утворюються на них. Для полегшення прибиральних робіт він забезпечений високоякісним і ергономічним прес-віджимом для мопів, а також 4 поворотними колесами, що забезпечують простоту маневрування. Міцний лакований сталевий каркас гарантує його тривалий термін служби.