Прибиральний візок Trolley Classic IV
Надійний та економічний візок Classic IV оснащений прес-віджимом для мопів і 6 відрами з колірним кодуванням різного об'єму (6 і 15 л).
Завдяки великій місткості та великому модулю для збору сміття економічний візок Classic IV чудово підходить як для підтримуючого прибирання, так і для виконання робіт з обслуговування об'єктів та утилізації відходів, що утворюються на них. Для полегшення прибиральних робіт він забезпечений високоякісним і ергономічним прес-віджимом для мопів, а також 4 поворотними колесами, що забезпечують простоту маневрування. Міцний лакований сталевий каркас гарантує його тривалий термін служби.
Особливості та переваги
Висока якість
- Високоякісні матеріали та дуже міцна конструкція.
Найвища ергономічність
- Ефективний механізм віджимання, що дбає про спину.
Простота маневрування
- Чотири поворотних колеса дають змогу легко розвертатися в обмежених просторових умовах.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|CLASSIC
|Матеріал
|Сталь з полімерним покриттям / Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|20,18
|Маса з упаковкою (кг)
|23
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1385 x 650 x 1070
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1385 x 650 x 1070