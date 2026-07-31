Уборочная тележка Trolley Closed 3
Большая уборочная тележка FM ExpertPro 100/ P предназначена для уборки с использованием предварительно увлажненного текстиля. В ней предусмотрены закрытая секция для сбора мусора и достаточно места для хранения и перевозки уборочного инвентаря.
Благодаря закрытой конструкции и увеличенному размеру основания большая уборочная тележка FM ExpertPro 100/ P идеально подходит для уборки на объектах с повышенными требованиями гигиены и применения предварительно увлажненного текстиля. Встроенный модуль для сбора мусора, крышка которого открывается нажатием педали, может использоваться с мусорными мешками разных размеров. В четырех 6-литровых ведрах может храниться уборочный инвентарь, распределенный по участкам применения. Вместимость тележки увеличивают 2 дополнительных выдвижных ящика объемом 16 и 32 л, в которые можно укладывать различный уборочный инвентарь. Уборочная техника (например, EB 30/1 Bp Li-Ion) может перевозиться с наружной стороны тележки FlexoMate благодаря входящим в комплект поставки креплениям FlexoLink. Крепление FlexoLink XL предназначено для перевозки предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv. Для персонализации тележки на ее дверцы и боковые стенки могут наноситься наклейки. Два тормоза предотвращают откат тележки на неровном полу. Эргономичные рукоятки FlexoGrip уменьшают нагрузку на руки и плечи, возникающие при перемещении тележки. Открываемые нажатием дверцы могут переставляться для удобной работы правшей и левшей.
Особенности и преимущества
FlexoGrip: эргономичная, регулируемая по высоте рукоятка, уменьшающая нагрузку на плечи и запястья
Ножная педаль для быстрого и легкого открытия крышки модуля утилизации.
Закрытая со всех сторон конструкция оптимальна для уборки на объектах с повышенными требованиями гигиены
Тормоза на 2 колесах надежно удерживают тележку даже на неровном полу
Крепления Toolflex с наружных сторон для перевозки уборочного инвентаря
Большая панель обеспечивает достаточно места для хранения очень больших объемов.
Интуитивно понятная система открывания нажатием позволяет легко открывать дверцы
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|ПРОДВИНУТЫЙ
|Цвет
|антрацит
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|42
|Масса с упаковкой (кг)
|48
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1564 x 563 x 1229
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1100 x 600 x 780
Оснащение
- Закрытая тележка с дверцами
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Принадлежности
Запчасти для Trolley Closed 3
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