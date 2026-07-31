Уборочная тележка Trolley Closed 3

Большая уборочная тележка FM ExpertPro 100/ P предназначена для уборки с использованием предварительно увлажненного текстиля. В ней предусмотрены закрытая секция для сбора мусора и достаточно места для хранения и перевозки уборочного инвентаря.

Благодаря закрытой конструкции и увеличенному размеру основания большая уборочная тележка FM ExpertPro 100/ P идеально подходит для уборки на объектах с повышенными требованиями гигиены и применения предварительно увлажненного текстиля. Встроенный модуль для сбора мусора, крышка которого открывается нажатием педали, может использоваться с мусорными мешками разных размеров. В четырех 6-литровых ведрах может храниться уборочный инвентарь, распределенный по участкам применения. Вместимость тележки увеличивают 2 дополнительных выдвижных ящика объемом 16 и 32 л, в которые можно укладывать различный уборочный инвентарь. Уборочная техника (например, EB 30/1 Bp Li-Ion) может перевозиться с наружной стороны тележки FlexoMate благодаря входящим в комплект поставки креплениям FlexoLink. Крепление FlexoLink XL предназначено для перевозки предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv. Для персонализации тележки на ее дверцы и боковые стенки могут наноситься наклейки. Два тормоза предотвращают откат тележки на неровном полу. Эргономичные рукоятки FlexoGrip уменьшают нагрузку на руки и плечи, возникающие при перемещении тележки. Открываемые нажатием дверцы могут переставляться для удобной работы правшей и левшей.

Особенности и преимущества
FlexoGrip: эргономичная, регулируемая по высоте рукоятка, уменьшающая нагрузку на плечи и запястья
Ножная педаль для быстрого и легкого открытия крышки модуля утилизации.
Закрытая со всех сторон конструкция оптимальна для уборки на объектах с повышенными требованиями гигиены
Тормоза на 2 колесах надежно удерживают тележку даже на неровном полу
Крепления Toolflex с наружных сторон для перевозки уборочного инвентаря
Большая панель обеспечивает достаточно места для хранения очень больших объемов.
Интуитивно понятная система открывания нажатием позволяет легко открывать дверцы
Спецификации

Технические характеристики

Программа ПРОДВИНУТЫЙ
Цвет антрацит
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 42
Масса с упаковкой (кг) 48
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1564 x 563 x 1229
Размеры (в упаковке) (мм) 1100 x 600 x 780

Оснащение

  • Закрытая тележка с дверцами

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Принадлежности
Запчасти для Trolley Closed 3

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