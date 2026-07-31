Благодаря закрытой конструкции и увеличенному размеру основания большая уборочная тележка FM ExpertPro 100/ P идеально подходит для уборки на объектах с повышенными требованиями гигиены и применения предварительно увлажненного текстиля. Встроенный модуль для сбора мусора, крышка которого открывается нажатием педали, может использоваться с мусорными мешками разных размеров. В четырех 6-литровых ведрах может храниться уборочный инвентарь, распределенный по участкам применения. Вместимость тележки увеличивают 2 дополнительных выдвижных ящика объемом 16 и 32 л, в которые можно укладывать различный уборочный инвентарь. Уборочная техника (например, EB 30/1 Bp Li-Ion) может перевозиться с наружной стороны тележки FlexoMate благодаря входящим в комплект поставки креплениям FlexoLink. Крепление FlexoLink XL предназначено для перевозки предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv. Для персонализации тележки на ее дверцы и боковые стенки могут наноситься наклейки. Два тормоза предотвращают откат тележки на неровном полу. Эргономичные рукоятки FlexoGrip уменьшают нагрузку на руки и плечи, возникающие при перемещении тележки. Открываемые нажатием дверцы могут переставляться для удобной работы правшей и левшей.