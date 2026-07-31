Прибиральний візок Trolley Closed 3
Великий прибиральний візок FM ExpertPro 100/P призначений для прибирання з використанням попередньо зволожених текстильних матеріалів. У ньому передбачено закриту секцію для збору сміття та достатньо місця для зберігання й транспортування прибирального інвентарю.
Особливості та переваги
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|ADVANCED
|Колір
|антрацит
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|42
|Маса з упаковкою (кг)
|48
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1564 x 563 x 1229
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1100 x 600 x 780
Оснащення
- Закритий візок із дверцятами
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