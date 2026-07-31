Прибиральний візок Trolley Closed 3

Великий прибиральний візок FM ExpertPro 100/P призначений для прибирання з використанням попередньо зволожених текстильних матеріалів. У ньому передбачено закриту секцію для збору сміття та достатньо місця для зберігання й транспортування прибирального інвентарю.

Особливості та переваги
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації

Технічні характеристики

Програма ADVANCED
Колір антрацит
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 42
Маса з упаковкою (кг) 48
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1564 x 563 x 1229
Розміри (в упаковці) (мм) 1100 x 600 x 780

Оснащення

  • Закритий візок із дверцятами

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Запчастини для Trolley Closed 3

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