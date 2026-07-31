Уборочная тележка Trolley Closed 4
Большая уборочная тележка FM ExpertPro 100/ W Tp рассчитана на выполнение масштабных уборочных работ. Она снабжена двухведерной системой, установленной на складной дополнительной панели, эффективным модулем для сбора мусора и закрытой секцией для хранения.
Преимуществами большой высококачественной уборочной тележки FM ExpertPro 100/ W Tp являются закрытая конструкция и большая площадь основания, позволяющая разместить все необходимое для экономичной уборки, включая ведра (по одному для чистой и грязной воды) и универсальный отжим. Без ведер тележка занимает меньше места, т. к. панель для их установки откидывается вверх. Встроенный модуль для сбора мусора рассчитан на использование мусорных мешков разных размеров и снабжен крышкой, открываемой нажатием педали. В четырех 6-литровых ведрах может храниться уборочный инвентарь, распределенный по участкам применения. Для укладки дополнительного инвентаря предусмотрен съемный 16-литровый выдвижной ящик. Входящие в комплект поставки крепления FlexoLink для перевозки дополнительного уборочного инвентаря могут устанавливаться в произвольных местах с наружных сторон тележки FlexoMate. Крепление FlexoLink XL предназначено для перевозки предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv. 2 колеса снабжены тормозами, надежно удерживающими тележку на уклоне. Эргономичные регулируемые рукоятки FlexoGrip уменьшают нагрузку на руки и плечи. Открываемые нажатием дверцы могут переставляться для удобной работы правшей и левшей.
Особенности и преимущества
FlexoGrip: эргономичная, регулируемая по высоте рукоятка, уменьшающая нагрузку на плечи и запястья
Ножная педаль для быстрого и легкого открытия крышки модуля утилизации.
Закрытая со всех сторон конструкция оптимальна для уборки на объектах с повышенными требованиями гигиены
Тормоза на 2 колесах надежно удерживают тележку даже на неровном полу
Крепления Toolflex с наружных сторон для перевозки уборочного инвентаря
Большая панель обеспечивает достаточно места для хранения очень больших объемов.
Интуитивно понятная система открывания нажатием позволяет легко открывать дверцы
Складная дополнительная панель обеспечивает хранение и транспортировку с экономией места
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD
|Цвет
|антрацит
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|45,996
|Масса с упаковкой (кг)
|51,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1831 x 650 x 1062
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1100 x 600 x 780
Оснащение
- Закрытая тележка с дверцами
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Принадлежности
Запчасти для Trolley Closed 4
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