Преимуществами большой высококачественной уборочной тележки FM ExpertPro 100/ W Tp являются закрытая конструкция и большая площадь основания, позволяющая разместить все необходимое для экономичной уборки, включая ведра (по одному для чистой и грязной воды) и универсальный отжим. Без ведер тележка занимает меньше места, т. к. панель для их установки откидывается вверх. Встроенный модуль для сбора мусора рассчитан на использование мусорных мешков разных размеров и снабжен крышкой, открываемой нажатием педали. В четырех 6-литровых ведрах может храниться уборочный инвентарь, распределенный по участкам применения. Для укладки дополнительного инвентаря предусмотрен съемный 16-литровый выдвижной ящик. Входящие в комплект поставки крепления FlexoLink для перевозки дополнительного уборочного инвентаря могут устанавливаться в произвольных местах с наружных сторон тележки FlexoMate. Крепление FlexoLink XL предназначено для перевозки предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv. 2 колеса снабжены тормозами, надежно удерживающими тележку на уклоне. Эргономичные регулируемые рукоятки FlexoGrip уменьшают нагрузку на руки и плечи. Открываемые нажатием дверцы могут переставляться для удобной работы правшей и левшей.