Прибиральний візок Trolley Closed 4

Великий прибиральний візок FM ExpertPro 100/W Tp призначений для виконання масштабних прибиральних робіт. Він оснащений двовідровою системою, встановленою на складній додатковій панелі, ефективним модулем для збору сміття та закритою секцією для зберігання.

Особливості та переваги
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації

Технічні характеристики

Програма STANDARD
Колір антрацит
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 45,996
Маса з упаковкою (кг) 51,2
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1831 x 650 x 1062
Розміри (в упаковці) (мм) 1100 x 600 x 780

Оснащення

  • Закритий візок із дверцятами

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Запчастини для Trolley Closed 4

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