Прибиральний візок Trolley Closed 4
Великий прибиральний візок FM ExpertPro 100/W Tp призначений для виконання масштабних прибиральних робіт. Він оснащений двовідровою системою, встановленою на складній додатковій панелі, ефективним модулем для збору сміття та закритою секцією для зберігання.
Особливості та переваги
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|STANDARD
|Колір
|антрацит
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|45,996
|Маса з упаковкою (кг)
|51,2
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1831 x 650 x 1062
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1100 x 600 x 780
Оснащення
- Закритий візок із дверцятами
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