Уборочная тележка Trolley Light 1

Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция
Компактный дизайн
Элементы концепции устойчивого развития
Спецификации

Технические характеристики

Программа STANDARD
Цвет антрацит
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 18
Масса с упаковкой (кг) 19,04
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1004 x 653 x 1198
Размеры (в упаковке) (мм) 796 x 584 x 403

Видео

Области применения
  • Твердые полы
Принадлежности
Запчасти для Trolley Light 1

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