Уборочная тележка Trolley Light 1
Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция
Компактный дизайн
Элементы концепции устойчивого развития
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD
|Цвет
|антрацит
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|18
|Масса с упаковкой (кг)
|19,04
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1004 x 653 x 1198
|Размеры (в упаковке) (мм)
|796 x 584 x 403
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Области применения
- Твердые полы
Принадлежности
Запчасти для Trolley Light 1
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