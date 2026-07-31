Прибиральний візок Trolley Light 1

Особливості та переваги
Ергономічна конструкція
Компактний дизайн
Елементи концепції сталого розвитку
Специфікації

Технічні характеристики

Програма STANDARD
Колір антрацит
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 18
Маса з упаковкою (кг) 19,04
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1004 x 653 x 1198
Розміри (в упаковці) (мм) 796 x 584 x 403

Відео

Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
Аксесуари
Запчастини для Trolley Light 1

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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