Прибиральний візок Trolley Light 1
Особливості та переваги
Ергономічна конструкція
Компактний дизайн
Елементи концепції сталого розвитку
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|STANDARD
|Колір
|антрацит
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|18
|Маса з упаковкою (кг)
|19,04
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1004 x 653 x 1198
|Розміри (в упаковці) (мм)
|796 x 584 x 403
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
Аксесуари
Запчастини для Trolley Light 1
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