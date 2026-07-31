Уборочная тележка Trolley Light 2
FM Swift 50/ P – компактная уборочная тележка для выполнения работ с предварительно увлажненным текстилем, снабженная складным и регулируемым по высоте модулем для сбора мусора. Она рассчитана на хранение в тесных помещениях.
Компактная уборочная тележка открытого типа прекрасно подходит для ручной уборки с использованием предварительно увлажненных мопов. Модуль для сбора мусора регулируется по высоте и позволяет использовать мусорные мешки разных размеров. В обоих 6-литровых ведрах может надежно храниться уборочный инвентарь, распределенный по местам применения (синего цвета для обычных участков и красного – для участков с повышенными требованиями гигиены, например ванных и туалетов). Входящие в комплект поставки крепления FlexoLink обеспечивают перевозку швабр, щипцов для крупного мусора и прочего инвентаря. На крюке можно закрепить предупреждающий знак или аппарат WVP 10 Adv. Крюк и крепления Toolflex могут устанавливаться с внутренних сторон тележки FlexoMate в разных положениях.
Особенности и преимущества
Держатель для мусорного мешка с углом наклона 30° для легкой утилизации мусора
Компактные размеры тележки обеспечивают высокую маневренность и удобство хранения.
Крепления Toolflex с наружных сторон для перевозки уборочного инвентаря
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|ПРОДВИНУТЫЙ
|Цвет
|антрацит
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|14
|Масса с упаковкой (кг)
|16,72
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1004 x 563 x 1198
|Размеры (в упаковке) (мм)
|796 x 584 x 371
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Принадлежности
Запчасти для Trolley Light 2
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